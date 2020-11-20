В Госдуме объяснили, как дистанционное обучение ударит по образованию

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с ФАН решение Рособрнадзора перенести сроки написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов. По его словам, это вынужденная мера.

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов (должно было пройти 2 декабря 2020) будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на апрель 2021 года. Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. По данным ведомства, оно должно состояться 10 февраля 2021 года. В случае необходимости школьники смогут пройти его 10 марта и 17 мая. Из-за вспышек коронавируса собеседование могут провести дистанционно.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что решения были одобрены на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Итоговое собеседование было введено для выпускников девятых классов как обязательное с учебного 2018/2019 года. Успешное прохождение собеседования является для выпускников девятых классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с кандидатом философских наук, депутатом Государственной думы Олегом Морозовым с вопросом о том, как перенос итогового сочинения и изменение формата проведения итогового собеседования по русскому языку могут отразиться на результате тестирования. По его словам, не получится избежать потерь в качестве образования.

«Сложившаяся ситуация обязательно отразится на результатах тестирования, независимо от того, когда будет написано сочинения и в какой форме будет приниматься экзамен по русскому языку. А все из-за того, что старшеклассники находятся на дистанционном обучении. Мы должны понимать, что ничего хорошего в этом нет, поскольку дистанционное обучение может быть вспомогательным и дополнительным элементом, но никак не основным. Поэтому потери, с моей точки зрения, в качестве образования в условиях пандемии неизбежны. А все меры, которые в этой связи принимаются, являются вынужденными. Понятно, что не от хорошей жизни экзамены принимают в режиме онлайн. К этому вынуждает ситуация. Поэтому приходится выбирать между плохим и очень плохим. Очень плохое — если наши дети начнут массово болеть коронавирусом, а плохое — то, что в таком режиме нужно принимать экзамены», — рассказал он.

Олег Морозов выразил надежду на то, что страна справится с пандемией к следующему учебному году.

«Наверстывать упущенное выпускники будут уже в вузах. Будем надеяться на то, что мы справимся с коронавирусом и в следующий учебный год войдем в нормальном, полноценном режиме. Хочется верить, что за зиму, весну и лето мы справимся с пандемией. Это позволит нашим школьникам перейти к нормальному формату обучения. А тем, кто сегодня попал в такую ситуацию, придется догонять за счет самостоятельной работы и учебы в вузе», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские космонавты проведут эфиры для школьников из Москвы.