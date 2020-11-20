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Экономика

Аналитики прогнозируют обвал цен на нефть при вероятном выходе ОАЭ из ОПЕК+

Аналитики прогнозируют обвал нефти при вероятном выходе ОАЭ из ОПЕК

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 20 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Второй день подряд, 19 и 20 ноября, цены на нефть остаются в узком диапазоне 43,8–44,4 доллара за баррель.

Негативное влияние на рынок нефти оказывает рост случаев заражения коронавирусом. Это компенсируется позитивной тенденцией на фоне новостей о вакцинах и ожиданиями встречи ОПЕК.

Накануне появилась тревожная информация о том, что член ОПЕК — Объединенные Арабские Эмираты — не очень довольны своими квотами на добычу. В ОАЭ задумываются о целесообразности членства в ОПЕК. Пока что это не вызвало какого-либо значимого движения цен на рынке черного золота.

Аналитики прогнозируют обвал нефти при вероятном выходе ОАЭ из ОПЕК

Тем не менее если среди членов ОПЕК начнутся серьезные разногласия, то это очень ударит по рынку нефти и повлечет за собой серьезное снижение цен. Скорее всего, все члены ОПЕК и ОПЕК+ это понимают, поэтому такой сценарий представляется маловероятным, отметили аналитики.

«На наш взгляд, более вероятно, что цена на нефть останется в примерном диапазоне 42,5–44,5, до полноформатной встречи ОПЕК+», — отметили эксперты, напомнив, что встреча пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Эксперты не исключили еще один импульс для небольшого роста цены на нефть до 46–46,5 доллара в преддверии заседания. Однако и это повышение скорректируется по итогам встречи ОПЕК+.

Накануне аналитики сделали прогноз курса рубля до конца года. Экономисты исключили резкие скачки курса рубля. Диапазон колебаний рубля 76–78 в перспективе до конца года пока остается наиболее вероятным, отметили специалисты.

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