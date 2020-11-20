Аналитики прогнозируют обвал цен на нефть при вероятном выходе ОАЭ из ОПЕК+

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 20 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Второй день подряд, 19 и 20 ноября, цены на нефть остаются в узком диапазоне 43,8–44,4 доллара за баррель.

Негативное влияние на рынок нефти оказывает рост случаев заражения коронавирусом. Это компенсируется позитивной тенденцией на фоне новостей о вакцинах и ожиданиями встречи ОПЕК.

Накануне появилась тревожная информация о том, что член ОПЕК — Объединенные Арабские Эмираты — не очень довольны своими квотами на добычу. В ОАЭ задумываются о целесообразности членства в ОПЕК. Пока что это не вызвало какого-либо значимого движения цен на рынке черного золота.

Тем не менее если среди членов ОПЕК начнутся серьезные разногласия, то это очень ударит по рынку нефти и повлечет за собой серьезное снижение цен. Скорее всего, все члены ОПЕК и ОПЕК+ это понимают, поэтому такой сценарий представляется маловероятным, отметили аналитики.

«На наш взгляд, более вероятно, что цена на нефть останется в примерном диапазоне 42,5–44,5, до полноформатной встречи ОПЕК+», — отметили эксперты, напомнив, что встреча пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Эксперты не исключили еще один импульс для небольшого роста цены на нефть до 46–46,5 доллара в преддверии заседания. Однако и это повышение скорректируется по итогам встречи ОПЕК+.

Накануне аналитики сделали прогноз курса рубля до конца года. Экономисты исключили резкие скачки курса рубля. Диапазон колебаний рубля 76–78 в перспективе до конца года пока остается наиболее вероятным, отметили специалисты.