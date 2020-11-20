Врач Виктюка рассказала о важнейшем навыке, который ей передал режиссер

Народный артист РФ Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания с известным режиссером была организована в стенах его театра. Близкие, друзья и знакомые, коллеги мэтра поделились воспоминаниями о Виктюке. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с лечащим врачом режиссера, Светланой Калинченко, с которой артист был в хороших дружеских отношениях. Она рассказала, каким человеком на самом деле был режиссер.

«Все то, что можно сказать о человеке, было собрано именно в нем, в Романе Виктюке. На мой взгляд, самое ценное — это любовь, любовь к ближнему, к жизни, полное отсутствие гордыни и свобода. Чему научил всех нас Виктюк? Почему мы сегодня все очень сильно осиротели? Он научил нас быть свободными», — сквозь слезы говорит Калинченко.

Также Светлана уверена, что Роман Виктюк оставлял неизгладимый след в душах тех, с кем общался.

«Он каждого из нас привел к себе. Вот, что он делал. Он был великим человеком, великим творцом, гением, учителем. Для каждого, кто приходил в его театр, он был другом, который каждому подарил что-то очень важное, личное», — добавила врач.

Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Народный артист переболел коронавирусом, его смерть наступила от последствий болезни — не выдержали сосуды. Он был настоящим мастером своего дела. Театр Виктюка всегда отличался уникальным стилем, а его спектакли были совершенно не похожи на постановки других режиссеров.