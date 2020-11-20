Дарья Егорова заявила о готовности актеров мыть полы из-за пандемии

Москва, 20 ноября. Российская актриса театра и кино Дарья Егорова рассказала ФАН, что ее коллеги готовы даже пойти мыть полы, если не будет другой возможности зарабатывать на жизнь.

Егорова подтвердила, что многие артисты из-за пандемии практически перестали сниматься в кино и играть на сцене, поэтому в актерской среде то и дело обсуждают альтернативные способы заработка.

«У нас среди актеров идут такие разговоры, что кто-то скоро пойдет полы мыть. Кто-то умеет хорошо убираться, у кого-то первое образование — экономическое… Мы такое обсуждаем, — призналась Егорова. — Если совсем прижмет, то и я, наверное, пойду куда-то работать, но куда — пока не знаю. Хочется верить в лучшее».

Сейчас молодая актриса — в марте ей исполнилось 30 лет — занята в спектакле «Жениться нельзя расстаться»: премьера лирической комедии в двух действиях пройдет в Театре Эрмитаж (сцена на Арбате) 2 января.

«Готовлюсь к премьере новогодней кинокомедии «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» режиссера Лилии Трофимовой. Начали снимать мы еще в ноябре прошлого года»,— добавила Егорова.

На большие экраны этот фильм с участием бывшей невесты звезды «Обитаемого острова» Василия Степанова выйдет 26 ноября 2020 года.

Молодую актрису уже называют новой звездой российского кинематографа. В кино она пришла в 2011 году и с тех пор регулярно появляется на экране. Ее приглашают в перспективные проекты, но самой Дарье по душе комедийные роли, способные найти отклик в сердце любого зрителя.

Самыми популярными фильмами с участием артистки стали мелодрамы «Анютино счастье», «Весной расцветает любовь», «Счастье из осколков». Всего фильмография Дарьи Егоровой включает 38 работ.

Ранее один из основателей комического театра «Квартет И», заслуженный артист РФ Александр Демидов прокомментировал ФАН слова телеведущей Даны Борисовой о том, что многие артисты от безденежья идут работать водителями такси. А известная российская телеведущая Роза Сябитова рассказала ФАН, что добилась успеха благодаря умению выживать.