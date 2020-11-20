Галина Чернова рассказала, как Роман Виктюк относился к коллегам в театре

Актриса Галина Чернова посетила московский театр Романа Виктюка, чтобы проститься со своим другом, режиссером. Артистка рассказала о принципах работы с мэтром и его характере.

«Он часто приходил в театр. Он всегда радовался жизни и поднимал всем настроение и боевой дух. Вот такой он режиссер, таким человеком родился. Жаль, что жизнь так быстротечна. Помню, приходил на мои спектакли и говорил: «Молодец! Добрэ!» Он всегда делился своей энергетикой с окружающими, он жил этим. Вот таким был Виктюк!» — отметила Галина Чернова.

Актриса также обратилась ко всем присутствующим и поблагодарила за добрые и трепетные слова в адрес режиссера.

«Мне кажется, он слышит нас. Спасибо, что вы все говорите хорошее о нем», — добавила артистка.

Ранее актер Сергей Маковецкий выступил на похоронах Романа Виктюка.