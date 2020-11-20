Любимов на похоронах Виктюка рассказал про тяжелую молодость режиссера

Театральный критик Борис Любимов простился с режиссером Романом Виктюком. По словам Любимова с российским режиссером театровед был знаком задолго до того, как к нему пришла известность и признание.

«Мы встретились 50 лет назад. Я помню то время, когда он начинал. Он искал работу в середине 70-х годов, а в последствии стал самым известным режиссером Москвы», — отметил Любимов.

По мнению критика, одной из лучших работ Романа Виктюка стал спектакль «Татуированная роза».

«Он умел найти подход к людям. Буквально за два месяца до кончины я приходил к режиссеру. Он вел театральный курс, который молодежь находила интересным», — добавил Любимов.

Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Театральному режиссеру было 84 года, на его счету было более 250 спектаклей.