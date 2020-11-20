Актер Сергей Маковецкий выступил на похоронах Романа Виктюка

Актер Сергей Маковецкий посетил театр в Москве, чтобы проститься с режиссером Романом Виктюком. Артист выразил мэтру слова благодарности и признательности. Его выступление было наполнено яркими эмоциями и скорбью.

«Он всегда по-новому мог раскрыть артистов. Ему были присуще страсть, любовь и в тоже время тишина и муза. Я всегда с замиранием сердца смотрел на этого великого человека. Царствия небесного ему», — говорит Маковецкий.

Закончив речь, артист подошел к гробу Романа Виктюка, где немного задержался, чтобы проститься, в руках он держал свой амулет.

Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Театральному режиссеру было 84 года, на его счету было более 250 спектаклей.