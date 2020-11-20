Настя Ивлеева закрывает все свои авторские проекты

Москва, 20 ноября. Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева объявила о закрытии всех своих авторских проектов.

Недавно на YouTube вышел новый выпуск шоу Ивлеевой «Звезды, бабки, ставки» с участием группы «Дискотека Авария». На своей странице в Instagram блогер сообщила, что это предпоследний эпизод.

«Я вообще закрываю все свои проекты в этом году. Продолжения не будет», — заявила знаменитость.

Телеведущая анонсировала появление новых проектов в 2021 году. При этом Ивлеева добавила, что может передумать. Раскрывать какие-либо подробности блогер отказалась, причину своего решения она тоже не назвала.

Поклонники Ивлеевой расстроились, что она больше не будет выпускать свои шоу. Фанаты надеются, что в следующем году звезда «Орла и решки» порадует их чем-то интересным.

««З.Б.С.» останется в памяти как шоу, помогающее поднять настроение»; «Твой контент с каждым разом все лучше и лучше, поэтому я уже боюсь представить, что нас ждет в 2021»; «Мы ждем от тебя новых проектов», — написали поклонники Ивлеевой.

Забавно, что в детстве блогер совсем не собиралась становиться знаменитостью. Телеведущая призналась, что в ранние годы мечтала работать дворником или следователем.

Напомним, несколько дней назад Ивлеева похвасталась в соцсетях, что разогнала свою новую Lamborghini Aventador до 343 км/ч. Выяснилось также, что за три месяца блогер собрала 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей, о чем свидетельствуют данные сервиса avtocod.ru.

Ранее Ивлеева нелестно высказалась о Давиде Манукяне, который состоит в отношениях с певицей Ольгой Бузовой.