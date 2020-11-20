На Украине заявили о фатальном ущербе для авиации страны из-за разрыва с РФ

Москва, 20 ноября. Политические амбиции Киева влияют на отрасль авиаперевозок. Подробнее об этом в эфире украинского телевидения рассказал экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников, пишет «Политпазл».

В Киеве рассказали о масштабах потерь украинской авиации из-за закрытия российского неба. Эксперт обратил внимание на то, что конфликт с РФ нанес фатальный ущерб этой отрасли. По словам Мирошникова, украинские бизнесмены, которые связаны с воздушными перевозками, в течение нескольких последних лет терпят серьезные убытки. Все дело в том, что Киев разорвал отношения с Москвой, что привело к закрытию территории РФ для пассажирских самолетов украинских авиакомпаний.

Как добавил Юрий Мирошников, сейчас перевозчикам приходится «обходить стороной» воздушное пространство РФ, что, безусловно, влияет на цену.

«Последние пять лет они вынуждены летать в восточных направлениях по экономически невыгодным маршрутам и тратить больше времени и средств», — обратил внимание эксперт.

Он также отметил, что у Киева нет возможности осуществлять авиационный транзит из Европы в Юго-Восточную Азию. Разрыв отношений с Россией нанес серьезный ущерб украинскому бюджету. В ближайшее время ситуация навряд ли изменится, констатировал экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Известный российский и украинский политолог, дипломат Ростислав Ищенко ранее объяснил, почему тема Украины в информационном пространстве все больше уходит на задний план. Это, с точки зрения эксперта, свидетельствует о гибели государства.