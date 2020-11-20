Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

На Украине заявили о фатальном ущербе для авиации страны из-за разрыва с РФ

508

На Украине заявили о фатальном ущербе для авиации страны из-за разрыва с РФ

Москва, 20 ноября. Политические амбиции Киева влияют на отрасль авиаперевозок. Подробнее об этом в эфире украинского телевидения рассказал экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников, пишет «Политпазл».

В Киеве рассказали о масштабах потерь украинской авиации из-за закрытия российского неба. Эксперт обратил внимание на то, что конфликт с РФ нанес фатальный ущерб этой отрасли. По словам Мирошникова, украинские бизнесмены, которые связаны с воздушными перевозками, в течение нескольких последних лет терпят серьезные убытки. Все дело в том, что Киев разорвал отношения с Москвой, что привело к закрытию территории РФ для пассажирских самолетов украинских авиакомпаний.

Как добавил Юрий Мирошников, сейчас перевозчикам приходится «обходить стороной» воздушное пространство РФ, что, безусловно, влияет на цену.

На Украине заявили о фатальном ущербе для авиации страны из-за разрыва с РФ

«Последние пять лет они вынуждены летать в восточных направлениях по экономически невыгодным маршрутам и тратить больше времени и средств», — обратил внимание эксперт.

Он также отметил, что у Киева нет возможности осуществлять авиационный транзит из Европы в Юго-Восточную Азию. Разрыв отношений с Россией нанес серьезный ущерб украинскому бюджету. В ближайшее время ситуация навряд ли изменится, констатировал экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Известный российский и украинский политолог, дипломат Ростислав Ищенко ранее объяснил, почему тема Украины в информационном пространстве все больше уходит на задний план. Это, с точки зрения эксперта, свидетельствует о гибели государства.

Новости партнеров