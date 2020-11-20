Отар Кушанашвили призвал отправить Малышеву на срочное лечение

Москва, 20 ноября. Журналист и известный телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о главном теледокторе страны Елене Малышевой и ее шоу «Жить здорово!».

Кушанашвили стал гостем нового выпуска шоу «Что было дальше?». В студии журналист заявил, что сейчас у присутствующих есть уникальная возможность узнать правду о любой российской знаменитости. Ведущие спрашивали у Кушанашвили про Олега Газманова, Гошу Куценко и других звезд. Затем один из комиков поинтересовался, что телеведущий думает о Елене Малышевой и ее советах на передаче «Жить здорово!».

«Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении», — ответил журналист.

На шоу Отар Кушанашвили не сказал ничего хорошего о ком-либо из российских звезд. Единственной персоной, которую журналист критиковать не стал, оказался певец и композитор Леонид Агутин.

Успел телеведущий обрушиться и на участника «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина. Кушанашвили назвал певца «мракобесом» и раньше времени отвел артисту место на кладбище.

Напомним, в октябре известный шоумен рассказал подробности из своей личной жизни.

«У меня дети появляются чаще, чем я моргаю», — пошутил 50-летний Кушанашвили.

Незадолго до этого Отар Кушанашвили ответил артистам, которые обвиняют певицу Аллу Пугачеву в разрушении карьеры. По его мнению, учинить судный час Пугачева способна и сегодня.

Ранее теледоктор Елена Малышева рассказала, как аспирин помогает в борьбе с коронавирусом. Она также заявила, что обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей, чем коронавирус.