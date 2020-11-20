Кушанашвили рассказал, как Куценко крутил романы с богатыми пенсионерками

Москва, 20 ноября. Журналист Отар Кушанашвили резко высказался о заслуженном артисте России Гоше Куценко и сообщил о романах актера с состоятельными пенсионерками.

Кушанашвили в эфире скандального шоу на YouTube «Что было дальше?» дал понять, что не считает Куценко талантливым актером. Он вспомнил, как в девяностых артист вел дискотеку «Партийная зона» и появлялся «обдолбанным».

Журналист также рассказал историю, которая показывает 53-летнего актера не с лучшей стороны. Как утверждает Отар, раньше Куценко крутил романы с богатыми пожилыми женщинами. И якобы однажды артиста застали во время секса с одной из таких дам.

«Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит», — сказал Отар.

Гоша Куценко женился только один раз. Его супруга — модель и актриса Ирина Скриниченко. В браке с ней у Гоши растет двое детей. До женитьбы артист пять лет состоял в отношениях с коллегой Марией Порошиной, которая родила ему дочь. Он с сожалением отметил, что ребенок не смог сохранить их отношения с актрисой.

Несколько дней назад Гоша Куценко развеселил поклонников фотографией с полуобнаженной женщиной, очень похожей на его коллегу Нонну Гришаеву.

В начале ноября актер смонтировал для бывшей жены небольшой видеоролик из архивных фотографий, которые «разбавил» обращением с добрыми пожеланиями. Комментируя видеоподарок бывшего мужа, Мария Порошина призналась, что не смогла сдержать слез.

Напомним также, что Куценко уже два раза переболел коронавирусной инфекцией.