Врач раскрыл главные секреты сохранения молодости кожи

Москва, 20 ноября. Преждевременное старение можно замедлить в том случае, если организм человека получает достаточное количество питательных веществ, заявил косметолог Станислав Арканников.

По его словам, витамины A, E и C способны питать кожу и сохранять ее свойства, подчеркнул врач-дерматолог. Первый микроэлемент из этого списка отвечает за регенерацию клеток. Благодаря витамину А также происходит активная выработка эластина и коллагена.

Повреждения кожи также можно устранить с помощью витамина Е, рассказал Арканников. По его словам, этот компонент способен регулировать водно-жировой баланс кожи и нормализовать работу сальных желез. Что касается витамина C, то он отвечает за нейтрализацию вредных элементов.

Сложность применения витамина С заключается в том, что его необходимо вводить при помощи инъекций, уточнил косметолог. Вместе с этим не стоит забывать принимать эти микроэлементы вместе с другими витаминными комплексами. По словам врача, для поддержания красоты и здоровья необходимо прибегать к комплексным мерам.

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