Роскачество объяснило, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Москва, 20 ноября. Совершая онлайн-покупки в «черную пятницу», необходимо придерживаться правил цифровой безопасности, поскольку активность мошенников в период распродаж растет.

Специалисты Роскачества в связи с этим рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта, покупать исключительно у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, есть ли у сайта протокол https и действует ли сертификат безопасности. Также стоит обратить внимание на реквизиты интернет-магазина перед покупкой, так как перевод физическому лицу, когда указан номер карты или электронного кошелька, будет считаться не оплатой товара, а обычным переводом средств, что затруднит их возврат в случае мошенничества.

«Если вы не уверены в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов», — говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Помимо этого, эксперты советуют сравнивать цены на разных ресурсах. Если размер скидки непропорционально большой, то есть повод насторожиться, ведь это может оказаться предлогом для получения персональных сведений, в частности — данных банковской карты, отметили в Роскачестве.

Не стоит поддаваться на заманивающие баннеры, акции которых сопровождаются таймерами оставшегося времени и надписями по типу: «этот товар вместе с вами смотрят N человек». Такие маркетинговые уловки рассчитаны на эмоциональный эффект, поэтому всегда нужно проверять сайт по чек-листу выше перед вводом персональных данных.

Покупателям следует быть внимательными к почтовым рассылкам. Специалисты Роскачества напоминают, что основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, — это письма, приходящие на почту, в мессенджеры или через SMS-сообщения. Для того, чтобы обезопасить себя от фишинговых сайтов, необходимо всегда держать включенным антивирус на компьютере и телефоне, что поможет предотвратить заражение троянской программой, с помощью которой злоумышленники могут забрать себе деньги с вашего банковского счета.

Маркетолог Сергей Сикирин ранее рассказал об основных уловках продавцов в период распродаж. По его словам, многие интернет-площадки в преддверии Нового года введут скидочную систему, однако не у всех из них скидки будут настоящими.