Сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

Москва, 20 ноября. Сестра певицы Ольги Бузовой попала в клинику с инсультом. Анне успели быстро оказать медицинскую помощь.

О произошедшем Анна Бузова рассказала на своей странице в Instagram. Как оказалось, инсульт у нее случился утром 12 ноября. Сестру певицы срочно отвезли в ближайшую клинику к неврологу.

«Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки», — рассказала Анна Бузова о своем состоянии.

Из-за инсульта 32-летняя женщина потеряла чувствительность в правой руке и ноге. Больше всего сестру знаменитости напугало не асимметричное лицо, а невозможность сказать что-либо своим близким.

«Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь — мычишь и ревешь от безысходности», — поделилась Анна Бузова.

Сейчас она находится на реабилитации, но уже мечтает вернуться к привычному образу жизни. Она посоветовала поклонникам беречь себя и своих близких.

По словам Ольги Бузовой, ее отношения с младшей сестрой в детстве не складывались. Ведущую «Дома-2» расстраивало, что в глазах родителей она, как старшая, всегда была виноватой.

Напомним, 16 ноября певице Ольги Бузовой стало плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». Без чувств девушку еле подняли со льда.

17 ноября Бузова обратилась к участникам шоу «Дом-2» с призывом не терять человечность в борьбе за приз «Человек года».

Несколько дней назад певица, актриса и композитор Виктория Цыганова объяснила ФАН свое заявление о «конфликте», якобы разгоревшемся между певицами Аллой Пугачевой и Ольгой Бузовой.