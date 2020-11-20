Выпадение зубов — процесс естественный, но только в том случае, если происходит в свое время. В детском возрасте молочный зубной ряд заменяется постоянным, и это не вызывает переживаний ни у врачей, ни у родителей. Но если зубы выпадают у взрослого человека — это серьезный повод задуматься о своем здоровье и обязательно обратиться к врачу.

С вопросами о выпадении зубов у взрослых журналист ФАН обратился к главному врачу сети стоматологических клиник «Все свои!» Игорю Репину и выяснил, что эта проблема может коснуться каждого, но избежать ее куда проще, чем кажется.

Почему выпадают зубы у взрослых?

Главная причина выпадения зубов во взрослом возрасте — потеря их устойчивости в челюстной кости. А к этому могут приводить различные факторы и заболевания.

Наиболее распространенное — пародонтит. Это воспалительный процесс, который начинается в тканях десен и вызывает в них дистрофические изменения. В результате воспаления десна размягчается, начинает кровоточить. Ткани, окружающие зубы, теряют плотность. Со временем, если игнорировать эту проблему и пустить ее на самотек, воспалительный процесс захватывает и костную ткань, стимулируя в ней разрушительные процессы. Зубы начинают шататься и выпадают.

Пародонтит никогда не протекает незаметно. Он всегда сопровождается покраснением и отеком десны, ощущением дискомфорта в ротовой полости. При чистке возникает кровоточивость, которая также может наблюдаться при употреблении жесткой пищи, например, моркови или яблок. Окружающие люди обращают внимание на неприятный запах изо рта при общении с человеком, страдающим этой болезнью. Выпадение зубов происходит без боли, часто — без крови, и становится логичным итогом абсолютного невнимания к здоровью ротовой полости.

К такому же плачевному итогу могут приводить и другие причины.

1. Кариес. Запущенный воспалительный процесс в зубных тканях. В начальной стадии кариес никогда не доставляет дискомфорта и не вызывает боли, поэтому пациенты редко обращаются к врачу в этот момент. На первом этапе он поражает зубную эмаль, что внешне проявляется ее посветлением. Затем «пробирается» глубже в ткани, захватывает дентин, область зубного нерва. Только тогда, когда в воспалительный процесс включаются нервные окончания, возникает боль. Если не пытаться заглушить ее таблетками и полосканиями, а поспешить к доктору, ситуацию можно исправить. Лечение будет эффективным: пораженные ткани удалят и установят пломбу. Но если решить «потерпеть» и надеяться, что «само пройдет», воспаление распространится дальше — на околокорневую область. Через некоторое время спасать уже будет нечего: зуб разрушится изнутри и выпадет сам. Или же удалять его придется у врача и дополнительно проходить курс лечения для купирования воспалительного процесса в десне и челюстной кости.

2. Травмы. Никто не застрахован от травм. Неудачное падение или несчастный случай могут привести к повреждению внешней части зуба или травмированию челюсти. Но в этой ситуации человеку можно помочь, если пострадавший своевременно обратиться к челюстно-лицевому хирургу.

3. Хронические заболевания. Более подвержены болезням ротовой полости люди, страдающие сахарным диабетом. Это заболевание не является причиной выпадения коренных зубов, но повышает риск воспалительных процессов во рту и стремительного развития кариеса. В группе риска находятся также люди, страдающие остеопорозом, ревматоидным артритом, проходившие курс химиотерапевтического лечения. А также люди с ограниченным рационом, которые не получают достаточного количества питательных веществ и витаминов из пищи.

«Выпадение зубов и недостаток витаминов в рационе могут быть связаны, — комментирует врач стоматолог-пародонтолог Игорь Репин. — К этому приводит цинга — редчайшее сегодня заболевание, которое развивается на фоне хронической нехватки витамина С из-за недостатка свежих овощей, ягод и фруктов в рационе питания».

4. Недостаточная гигиена полости рта. Скорее, не причина поредения зубного ряда, а фактор риска. Некачественный уход за ротовой полостью повышает вероятность кариозных процессов, воспаления десен и последующего развития пародонтита.

«Генетически более предрасположены к пародонтиту, а значит, и к ранней потере зубов арабы, представители негроидной расы и семитские народы, — продолжает Игорь Репин. — Либо люди, которые постоянно испытывают дефицит витамина С. Существует агрессивная форма пародонтита, которая начинается в молодом возрасте, до 35 лет. Она также приводит к раннему выпадению зубов. Важно учитывать, что в норме — чем старше пациент и чем более неблагоприятны условия, в которых он находится, тем выше риск».

Как понять, что зуб скоро выпадет?

Увидеть проблему и не допустить ее развития можно заранее. О скором выпадении скажет подвижность зубов, которая появилась без видимых на то причин, например, без предшествующей травмы. Это верный признак, что если ничего не предпринимать, зубов вскоре станет меньше. Другие характерные симптомы:

оголение поверхности корней — рецессия десны;

кровоточивость при чистке;

выделение гноя из десны при надавливании;

ощущение, что десны опухли, их внешнее покраснение и отечность.

Эти симптомы говорят о наличии проблем с зубочелюстной системой. И служат индикатором того, что при отсутствии должного внимания исход может быть печальным.

Как правило, болезни ротовой полости развиваются медленно, постепенно. Нередко от «первого звоночка» до потери резца или моляра проходят месяцы. С одной стороны — это хорошо, так как дает человеку время обратиться к специалисту и решить проблему, пока она не приняла опасную форму. Но с другой стороны — это «расслабляет»: человек не считает болезнь острой, угрожающей негативными последствиями. Время от времени пытается бороться с ней самостоятельно, используя полоскания и доступные лекарственные препараты до облегчения симптомов. Такая тактика поведения в корне неверна, так как лишь усугубляет течение болезни.

3. Что делать, если появились симптомы выпадения зубов

В каждом случае нужно обратиться к стоматологу. Большинство проблем, которые приводят к поредению зубного ряда, обратимы. Если вовремя их заметить и пойти к врачу, шансы на сохранение красоты улыбки очень высоки.

«Специалист выполнит необходимые диагностические мероприятия, поставит диагноз и расскажет, какие манипуляции нужно провести, — уточняет врач-стоматолог Игорь Репин. — В этой ситуации крайне не рекомендую заниматься самолечением или пользоваться «народными средствами». Это практически всегда оборачивается тем, что время, когда можно успешно устранить проблему, оказывается безвозвратно упущенным».

4. Что делать после выпадения зуба

Если это все-таки случилось — тоже нужно обращаться к врачу. Выпадение зубов с кровью при сопутствующем отеке и воспалении десны говорит о развитии пародонтита. Если не остановить воспалительный процесс, со временем он приведет к дальнейшей потере зубного ряда.

Если к проблеме привел запущенный кариес, его тоже нужно лечить. Так как воспалительный процесс, развивающийся в пораженных зубных корнях, тканях десен и челюстной кости может обернуться серьезными осложнениями.

И, наконец, это создает эстетическую и физиологическую проблемы. Выпадение переднего резца — неприятное событие для любого человека, даже того, кто не слишком внимательно относится к своей внешности. А потеря одного из жевательных моляров может нарушить здоровье всего зубного ряда. Поредение жевательной поверхности приводит к перераспределению нагрузки на соседние моляры, что ускоряет их износ. Если зуб утрачен не один, а несколько, качество измельчения пищи во рту меняется. Это нарушает работу пищеварительной системы и может приводить к развитию болезней желудка и кишечника.

Кроме того, важно помнить, что зубной ряд — вовсе не статическая система. И если между зубками появляется свободное пространство, незаметно, миллиметр за миллиметром, оставшиеся моляры и резцы будут стремиться его заполнить. В результате между ними появятся щели, улыбка изменится, как и прикус. И здесь возможны разные варианты развития событий — от появления психологического дискомфорта из-за изменения вида зубного ряда до дискомфорта физического из-за нарушения прикуса и перераспределения нагрузки на зубы при жевании. И даже до деформации челюсти, что приводит как к внешним изменениям, так и нарушениям физиологическим.

Решением проблемы станет зубопротезирование. Современные техники позволяют восстановить зубной ряд, правильный прикус и красоту улыбки. А коронки и импланты внешне совсем неотличимы от «настоящих» зубов.

5. Как не допустить выпадения зубов

Профилактика — лучший способ сохранить зубки здоровыми в любом возрасте. По словам врача-стоматолога Ильи Репина, заботиться о них нужно всегда. Не забывать о гигиене ротовой полости, тщательно чистить зубы и межзубные промежутки. Беречь их от чрезмерных нагрузок: не пытаться разгрызать орехи, не открывать пробки бутылок и не грызть кости, так как наша челюсть для этого не предназначена.

Важно регулярно обращаться к стоматологу, даже если вы уверены, что проблем никаких нет. Раз в полгода нужно проходить профилактический осмотр, в ходе которого врач обратит внимание на первые признаки кариеса, незаметные «невооруженным глазом». Укажет на проблемы с деснами, если они появились. Даст рекомендации об уходе за ротовой полостью при наличии хронических заболеваний у пациентов из групп риска. Регулярные визиты к врачу многократно снижают риск развития болезней, которые могут привести к потере зубов, потребуют длительного и дорогостоящего лечения или еще более дорогостоящего зубопротезирования.