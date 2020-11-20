Надежда Бабкина впервые рассказала о вражде с Людмилой Зыкиной

Москва, 20 ноября. Российская эстрадная певица Надежда Бабкина откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях со своей коллегой по цеху Людмилой Зыкиной. Подробностями личной жизни артистка поделилась на страницах своей книги «Модная народная».

По собственному признанию знаменитости, она приняла решение переехать в Москву и поступить в Музыкальное училище, потому что в этом учреждении училась Людмила Зыкина. Бабкина добавила, что она буквально боготворила уже известную на тот момент исполнительницу. Однажды Зыкина пришла послушать ансамбль Бабкиной, а после попросила уйти всех, кроме Надежды.

«Давай с тобой сделаем так, ты отдашь мне своих девочек, они будут мне подпевать на сольных концертах. А я из тебя сделаю человека», — сказала тогда Бабкиной Людмила Зыкина.

От этого предложения юная певица отказалась. В ответ Зыкина спросила, не боится ли та ее. Надежда Бабкина ответила отрицательно. После этого случая Людмила Георгиевна каждый раз показывала на девушку пальцем.

«Видите, она меня не боится», — говорила исполнительница.

По словам Бабкиной, эта ситуация негативным образом сказалась на дальнейшей работе. На одном из конкурсов, к примеру, Зыкина отказалась давать ансамблю артистки первое место. Надежда добавила, что Людмила Георгиевна, действительно, очень непростой человек, и Бабкина всегда хотела ей понравится.

Однажды она прилетела из Японии и привезла Зыкиной небольшой презент в виде мулине, пяльцы и картины для вышивания.

«Чего тебе надо?» — спросила именитая исполнительница, увидев подарки.

«Мне ничего не надо. Просто хотела с вами поздороваться», — ответила надежда Бабкина и ушла, прервав разговор.

Она пояснила, что не видела смысла и дальше продолжать беседу.

«Я сделала то, что хотела. Она приняла, доставив мне этим большую радость. Мы никогда не были подругами», — добавила артистка.

Бабкина ранее приоткрыла завесу личной жизни и рассказала об отношениях с молодым кавалером. Певица подробно объяснила, почему не приняла предложения выйти за него замуж.