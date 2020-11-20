Анна Хилькевич рассмешила фанатов беззубой улыбкой

Москва, 20 ноября. Известная актриса Анна Хилькевич рассмешила поклонников, опубликовав фотографию без передних зубов.

Звезда сериала «Универ» решила порадовать фанатов в Instagram серией фотографий. На первом снимке артистка в очках и белой рубашке задумчиво смотрит в камеру. Но потом поклонников знаменитости ждал сюрприз — на следующих кадрах Хилькевич демонстрирует беззубую улыбку.

«Блин, ребят. Не могу выбрать! 1, 2 или 3?» — обратилась к интернет-пользователям теледива.

Поклонники пришли в восторг от чувства юмора знаменитости, которая заклеила черной бумагой два передних зуба, и в комментариях озвучили свой выбор. Причем достаточное количество пользователей, подхватив веселое настроение актрисы, посоветовали ей остановиться на кадрах, где она без зубов.

«2 определено! В женщине должна быть загадка»; «Шикарные фоточки. Даже не знаю, какая страшнее?» — шутят поклонники 34-летней актрисы.

Анна Хилькевич порой балует своих поклонников юмористическими кадрами. Недавно она разместила в своем аккаунте небольшое видео, на котором заявила о готовности показать грудь. Задравшая кофту Хилькевич шокировала фанатов волосатой плоской грудью, но подписчики все же поняли юмор звезды.

Напомним, Хилькевич недавно отпраздновала необычное событие — количество подписчиков в ее Instagram-аккаунте достигло 10 миллионов. Фанаты также оценили шутку с волосатой «грудью» Хилькевич.

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