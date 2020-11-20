Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Анна Хилькевич рассмешила фанатов беззубой улыбкой

Анна Хилькевич рассмешила фанатов беззубой улыбкой

Москва, 20 ноября. Известная актриса Анна Хилькевич рассмешила поклонников, опубликовав фотографию без передних зубов.

Звезда сериала «Универ» решила порадовать фанатов в Instagram серией фотографий. На первом снимке артистка в очках и белой рубашке задумчиво смотрит в камеру. Но потом поклонников знаменитости ждал сюрприз — на следующих кадрах Хилькевич демонстрирует беззубую улыбку.

«Блин, ребят. Не могу выбрать! 1, 2 или 3?» — обратилась к интернет-пользователям теледива.

Анна Хилькевич рассмешила фанатов беззубой улыбкой

Поклонники пришли в восторг от чувства юмора знаменитости, которая заклеила черной бумагой два передних зуба, и в комментариях озвучили свой выбор. Причем достаточное количество пользователей, подхватив веселое настроение актрисы, посоветовали ей остановиться на кадрах, где она без зубов.

«2 определено! В женщине должна быть загадка»;

«Шикарные фоточки. Даже не знаю, какая страшнее?» — шутят поклонники 34-летней актрисы.

Анна Хилькевич порой балует своих поклонников юмористическими кадрами. Недавно она разместила в своем аккаунте небольшое видео, на котором заявила о готовности показать грудь. Задравшая кофту Хилькевич шокировала фанатов волосатой плоской грудью, но подписчики все же поняли юмор звезды.

Напомним, Хилькевич недавно отпраздновала необычное событие — количество подписчиков в ее Instagram-аккаунте достигло 10 миллионов. Фанаты также оценили шутку с волосатой «грудью» Хилькевич.

Ранее известная российская певица Елена Темникова похвасталась домашним питомцем — котенком самой дорогой в мире породы саванна-f1.

Новости партнеров