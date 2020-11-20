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Политолог назвал истерикой информационные атаки Демпартии на Трампа

Политолог назвал истерикой информационные атаки Демпартии на Трампа

Информационные атаки членов Демократической партии на президента США Дональда Трампа — это банальная истерика на почве личной ненависти и опасения всех демократов того, что правда о цене их победы может всплыть. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Против Трампа

Конгрессмен от Демократической партии Билл Паскрелл призвал судить Дональда Трампа и его администрацию за «преступления против Соединенных Штатов».

«Сегодня я призываю к возможному судебному преследованию Дональда Трампа и его пособников за их многочисленные преступления против Соединенных Штатов», — написал в своем Twitter Билл Паскрелл.

Политолог назвал истерикой информационные атаки Демпартии на Трампа

И все это происходит на фоне действий Дональда Трампа по выявлению фальсификаций на выборах США. Только недавно в СМИ была информация, что в Джорджии «случайно» обнаружили бюллетени за Трампа.

«У Демпартии «бомбит»

Как отметил Дмитрий Родионов, в Интернете такое поведение, как у американского конгрессмена, называется «бомбит». Есть англоязычный аналог — butthurt.

«Из всего потока обвинений, которые изрек этот конгрессмен, я не увидел ничего, что могло бы иметь хоть какое-то обоснование. Какая госизмена? Какая угроза национальной безопасности? Если он про им же упомянутые приостановку переписи населения и решение о разделении семей нелегалов, то тут, конечно, может и должна присутствовать здоровая критика со стороны оппонентов, но при чем тут измена? Это были законные действия законного президента. Не нравится — выигрывай выборы и вноси изменения. Так про любой шаг, который вам не нравится, можно сказать, что это «измена», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог назвал истерикой информационные атаки Демпартии на Трампа

По его словам, отсылки к импичменту тоже неуместны — он провалился, и странно сейчас вновь поднимать эту тему. Эксперт выразил уверенность, что, если бы в действиях Трампа реально были бы признаки госизмены (а их не нашли за все четыре года тщетных попыток сделать Трампа «агентом Кремля»), оппоненты этим давно воспользовались бы, и Трамп был бы уже в лучшем случае низложен, а в худшем — сидел бы в тюрьме.

«Так что истерики Паскрелла непонятны. А главное — совершенно беспочвенны. Паскрелл идет в атаку, обвиняя Трампа в том, что его законные попытки восстановить справедливость — это атака на демократию. В таких случаях говорят, что он подозрительно задергался. Что это? Банальная истерика на почве личной ненависти со стороны одного демократа или опасения всех демократов того, что правда о цене их победы может всплыть? Это станет ясно из поведения других видных представителей Демпартии. Чем больше будет таких истерик, тем сильнее будет «душок» президентства Байдена, если тот все же въедет в Белый дом», — заключил Дмитрий Родионов.

Напомним, выборы президента США — это сложный и запутанный процесс, результат которого непредсказуем. В Соединенных Штатах действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.

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