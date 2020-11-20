Садальский шокировал поклонников снимком с перебинтованными ногами

Москва, 20 ноября. Актер и ведущий Станислав Садальский опубликовал шокирующее фото в соцсети и рассказал о проблемах со здоровьем.

На снимке, появившемся в Instagram-аккаунте артиста, Садальский лежит на кушетке с перебинтованными ногами, пока врач в очках делает ему инъекцию. Процедуру актер проходил прямо в гримерке перед спектаклем.

«Один знакомый — народный артист — падает в обморок, когда ему делают укол», — написал телеведущий.

Актер не назвал свой диагноз и порассуждал о лечении коронавируса, однако поклонники Садальского догадались, что он страдает от проблем с суставами. Болезнь артиста обеспокоила его фанатов, поэтому подписчики поделились с ним советами, касающимися здоровья.

«Меняйте сустав — уколы не помогают»; «Менять сустав — это уже последний шанс . Пока есть, что лечить, надо лечить. А сустав менять только в Испании»; «Стас, нужно вес сбрасывать, и тогда ножкам будет легче! Я сама такая же!» — написали обеспокоенные поклонники.

Садальский ответил, что менять сустав пока не собирается. Дело в том, что врачи советовали артисту до последнего откладывать эту процедуру. Актер не стал жаловаться фанатам на свое состояние. Он также ничего не говорит по поводу своего финансового положения. Садальский убежден, что артисту неприлично жаловаться на отсутствие денег, при этом сам он готов при необходимости зарабатывать на улице.

Напомним, ранее Первый канал подал в суд на Станислава Садальского из-за заявления о скандале вокруг шоу «Голос» в связи с участием в нем дочери телеведущего Романа Будникова.