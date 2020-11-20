Украинцы возмутились новой внешностью Юлии Тимошенко

Киев, 20 ноября. Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко накачала губы и, вероятно, сделала пластику лица.

Переболевшая коронавирусом Тимошенко появилась на заседании Рады без маски. Пользователи соцсетей обратили внимание, что политик резко изменила имидж: завила волосы, увеличила губы и, скорее всего, прибегла к помощи пластических хирургов, подтянув овал лица.

Украинцев возмутило несоблюдение масочного режима со стороны Тимошенко. Политику указали, что депутаты Рады сами же принимают законы об ограничениях, и сами же их нарушают.

«Хорошо живут и маски не носят, а нам карантин», — пишет один из комментаторов в соцсетях.

«А маску надеть тюнинг не позволяет?» — иронично отмечает другой пользователь Сети.

Ранее Юлия Тимошенко заявила о стратегии Киева по уничтожению украинцев. Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что в стране реализуют стратегию уничтожения нации.

Как уже заявляла лидер «Батькивщины», из-за конфликта и президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом, по мнению Тимошенко, в стране начался «настоящий террор». Она также заявила, что украинское руководство вплотную приблизилось к «красной черте», о чем говорит требование ЕС к главе государства Владимиру Зеленскому.

В прошлом году Юлия Тимошенко возмутила украинцев модным выбором — она надела на деловое мероприятие дорогие дизайнерские ботинки.

Добавим, что не так давно Тимошенко пережила кризисное состояние коронавируса.