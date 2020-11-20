В Минцифры объяснили необходимость упразднения Россвязи и Роспечати

Москва, 20 ноября. Вливание Россвязи и Роспечати в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач, сообщили ФАН в ведомстве. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство.

В Минцифры напомнили, что Россвязь и Роспечать — подведомственные агентства ведомства, совместно с которыми оно обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и других.

«Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи. Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства.

Ранее стало известно, что агентства Роспечать и Россвязь были упразднены в России, а их функции переданы министерству цифрового развития..

Указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь) подписал президент России Владимир Путин. Все функции агентств будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).