Авторы NI рассказали, каким фатальным недостатком обладал Ил-40

Москва, 20 ноября. Советским конструкторам удалось создать почти идеальный штурмовик после Великой Отечественной войны.

Обозреватели американского издания The National Interest считают, что Ил-40 практически лишен недостатков. Аналитики назвали удачной идею установки на самолет реактивных двигателей.

«Экипаж самолета, состоящий из двух человек, был защищен специальной капсулой. Стекло кабины было бронировано, как и спинка сиденья пилота», — отмечается в статье.

Однако «ложкой дегтя» в конструкции самолета стали установленные на нем шесть 23-миллиметровых автопушек. При стрельбе они производили огромное количество газов, которые попадали в воздухозаборники двигателя. В такой ситуации был велик риск его возгорания.

«Автопушки располагались настолько далеко впереди, что пилоты во время стрельбы на некоторое время слепли», — констатируют военные обозреватели.

Разработчики предложили несколько вариантов решения этой проблемы, однако воплотить в жизнь задуманное так и не удалось. Ил-40 так и не поступил в серийное производство.

Ил-40 — советский реактивный штурмовик. Из-за проблем на летных испытаниях, связанных с остановкой двигателей при стрельбе из носовых пушек, постановка в производство была сначала приостановлена, а затем (в апреле 1956 года) и вовсе прекращена из-за отказа ВВС СССР от штурмовой авиации.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 российского производства могут использованы и как истребители, и как бомбардировщики, передает «Царьград». Кроме того, китайские эксперты назвали российские авиационные двигатели НК-32 одними из самых интересных силовых агрегатов в мире.