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Участник «Квартета И» подверг сомнению кассовый успех их нового фильма

Участник «Квартета И» подверг сомнению кассовый успех их нового фильма

Москва, 20 ноября. Один из основателей комического театра «Квартет И», заслуженный артист РФ Александр Демидов из-за пандемии коронавируса не уверен, что их новый фильм «Обратная связь» отобьется в прокате. Об этом актер заявил в интервью ФАН.

«Есть надежда на прокат нашего фильма «Обратная связь», который должен стартовать 17 декабря. Но непонятно, сколько зрителей пойдут в кинотеатры, где опять будет 25-процентная рассадка. Мы вложили в фильм до пандемии больше 100 млн рублей — не знаю, получим ли мы какую-нибудь прибыль и отобьемся ли мы материально», — рассказал актер.

Он также прокомментировал слова телеведущей Даны Борисовой, которая заявила, что многие артисты от безденежья идут работать водителями такси.

«Ну, чтобы пойти в такси, жизненная ситуация меня не довела пока, слава богу», — ответил Демидов.

Артист также напомнил, что с 13 ноября введен режим 25-процентной заполняемости театральных залов. Он назвал это убийственными мерами.

«Уже 50-процентная рассадка была достаточно тяжелой, чтобы играть для публики, которая сидит в масках, — пожаловался Демидов. — И вместо того, чтобы работать, теперь нужно следить за тем, чтобы публика была в масках».

Участник «Квартета И» подверг сомнению кассовый успех их нового фильма

Демидов добавил, что изменилась даже реакция зрителей на происходящее на сцене: по словам актера, ее стало меньше на 50%. Общую ситуацию артист назвал тяжелой.

«В плане выживания нашего коллектива все достаточно тяжело, потому что мы не государственный театр, мы не находимся ни на каких дотациях, — пояснил актер. — Приходится арендовать ДК имени Зуева и платить аренду, при этом еще платить налоги… В общем, тяжелая ситуация».

Непростая обстановка в театре совпала с новогодними праздниками. Теперь у артистов нет ни корпоративов, как раньше, ни возможности поработать для каких-то компаний, посетовал Демидов.

«Поэтому это все очень тяжело. Но мы кое-как выживаем, продолжаем работать. Никто из нас, слава богу, не болеет коронавирусом. В отношении шоу-бизнеса траты у нас остались прежние, а прибыль уменьшилась в разы. Что будет дальше — предположить сложно. Хотелось бы, чтобы мы преодолели эту пандемию», — вздохнул артист.

Демидову очень хотелось бы, чтобы сейчас вакцинировали не только докторов и учителей, но и артистов.

«Потому что, как говорится, хлеба и зрелищ хотели во все времена — даже во время войны и других неприятных событий, — напомнил актер. — Нам приходится выживать самим, и искренне надеюсь, что не придется садиться за руль своего автомобиля и заниматься извозом».

В заключение артист отметил, что никто из его знакомых артистов не пошел на какую-то альтернативную работу, а в некоторых сериалах и фильмах даже продолжаются съемки.

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