Участник «Квартета И» подверг сомнению кассовый успех их нового фильма

Москва, 20 ноября. Один из основателей комического театра «Квартет И», заслуженный артист РФ Александр Демидов из-за пандемии коронавируса не уверен, что их новый фильм «Обратная связь» отобьется в прокате. Об этом актер заявил в интервью ФАН.

«Есть надежда на прокат нашего фильма «Обратная связь», который должен стартовать 17 декабря. Но непонятно, сколько зрителей пойдут в кинотеатры, где опять будет 25-процентная рассадка. Мы вложили в фильм до пандемии больше 100 млн рублей — не знаю, получим ли мы какую-нибудь прибыль и отобьемся ли мы материально», — рассказал актер.

Он также прокомментировал слова телеведущей Даны Борисовой, которая заявила, что многие артисты от безденежья идут работать водителями такси.

«Ну, чтобы пойти в такси, жизненная ситуация меня не довела пока, слава богу», — ответил Демидов.

Артист также напомнил, что с 13 ноября введен режим 25-процентной заполняемости театральных залов. Он назвал это убийственными мерами.

«Уже 50-процентная рассадка была достаточно тяжелой, чтобы играть для публики, которая сидит в масках, — пожаловался Демидов. — И вместо того, чтобы работать, теперь нужно следить за тем, чтобы публика была в масках».

Демидов добавил, что изменилась даже реакция зрителей на происходящее на сцене: по словам актера, ее стало меньше на 50%. Общую ситуацию артист назвал тяжелой.

«В плане выживания нашего коллектива все достаточно тяжело, потому что мы не государственный театр, мы не находимся ни на каких дотациях, — пояснил актер. — Приходится арендовать ДК имени Зуева и платить аренду, при этом еще платить налоги… В общем, тяжелая ситуация».

Непростая обстановка в театре совпала с новогодними праздниками. Теперь у артистов нет ни корпоративов, как раньше, ни возможности поработать для каких-то компаний, посетовал Демидов.

«Поэтому это все очень тяжело. Но мы кое-как выживаем, продолжаем работать. Никто из нас, слава богу, не болеет коронавирусом. В отношении шоу-бизнеса траты у нас остались прежние, а прибыль уменьшилась в разы. Что будет дальше — предположить сложно. Хотелось бы, чтобы мы преодолели эту пандемию», — вздохнул артист.

Демидову очень хотелось бы, чтобы сейчас вакцинировали не только докторов и учителей, но и артистов.

«Потому что, как говорится, хлеба и зрелищ хотели во все времена — даже во время войны и других неприятных событий, — напомнил актер. — Нам приходится выживать самим, и искренне надеюсь, что не придется садиться за руль своего автомобиля и заниматься извозом».

В заключение артист отметил, что никто из его знакомых артистов не пошел на какую-то альтернативную работу, а в некоторых сериалах и фильмах даже продолжаются съемки.