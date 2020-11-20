CatboyCami: За Байдена на выборах голосовали люди старше 150 лет

Скандальный австралийский стример CatboyKami уверен, что президентские выборы в США прошли с нарушениями. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Очевидно, что нарушения были. Достаточно просто посмотреть на новости о том, сколько мертвых людей "проголосовали" за Джо Байдена», — сказал он.

Тем, кто сомневается, блогер советует посмотреть документы, которые, по его словам, легко найти в открытом доступе.

«Если кому-то просто лень копаться и искать свидетельства о смерти, то просто полюбопытствуйте, сколько людей старше 150 лет проголосовали за демократов», — говорит стример.

CatboyKami также обратил внимание на ролики в Сети, на которых афроамерианцы рвут бюллетени с голосами за Дональда Трампа прямо на избирательных участках.

«Сколько раз было такое, что Байден проигрывал в штате, но внезапно из ниоткуда появлялась целая урна с бюллетенями за демократов? Самое интересное, что эти бюллетени не были заполнены надлежащим образом, там просто стояла галочка напротив Байдена. Можно сколько угодно перечислять подобное случаи. В некоторых штатах и вовсе был "компьютерный глюк", принесший Байдену еще больше голосов, и никто не собирается это проверять», — убежден блогер.

Интервью с самым противоречивым персонажем в интернет-пространстве 2020 года выйдет на сайте ФАН уже сегодня, 20 ноября, в 18:00.