Анфиса Чехова вышла на мальдивский пляж в нижнем белье

Мале, 20 ноября. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сделала неожиданный ход, чтобы сохранить мужскую аудиторию. Звезда появилась на мальдивском пляже в нижнем белье.

Чехова старается радовать поклонников снимками из отпуска, однако, как оказалось, этого фанатам ведущей недостаточно. Возмущенные подписчики-мужчины, по словам актрисы, обратились к ней в соцсетях и пожаловались на отсутствие фотографий в нижнем белье.

«Мои дорогие мужчины, исправляюсь. Держите фото в белье», — написала Чехова.

Актриса выложила несколько снимков, на которых она стоит на фоне бассейна со спасательным кругом в руках. На 42-летней ведущей необычный комплект цвета хаки с молниями. На первый взгляд кажется, что Чехова облачилась в купальник, но, по заверениям самой звезды, на самом деле это нижнее белье.

Поклонники пришли в восторг от снимков Чеховой. Многие похвалили не только комплект, но и формы телеведущей.

«Белье невероятно вас худит — мне прям приятно глянуть»; «Анфиса прям солдат Джейн, шикарна!»; «Бомбическая фигура, и белье супер, вам очень идут Мальдивы», — восхитились комментаторы.

Анфиса Чехова уже демонстрировала поклонникам яркий купальник, который она взяла в отпуск. Отдых на Мальдивах вдохновил ведущую на написание стихотворений и съемку музыкального клипа, правда, пока на чужую песню.

Напомним, 13 ноября известная телеведущая назвала себя идеальной моделью для рекламы купальников и показала поклонникам новое эротичное фото.