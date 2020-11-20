Дочь Григория Лепса рассказала о романе с режиссером

Москва, 20 ноября. Старшая дочь популярного певца Григория Лепса Инга закрутила роман с актером и режиссером Михаилом Плутахиным.

Девушка долго не могла построить отношения. Она не раз признавалась, что хочет найти спутника, похожего на отца — такого же талантливого и хорошего семьянина. И, наконец-то, Инга нашла свое счастье — ее возлюбленным стал выпускник школы-студии МХАТ Михаил Плутахин. Молодой человек на шесть лет моложе своей пассии, но влюбленных не смущает разница в возрасте.

«Мы познакомились на съемках фильма. И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны», — с трепетом рассказывает старшая дочь певца.

У пары много общих интересов. К тому же их связывает любовь к кино. Инга окончила в США киноакадемию, снималась в фильмах и работала консультантом в области искусства. Вернувшись в Москву, девушка продолжила заниматься кино. Она пишет сценарии для полного метра, ставит спектакли и готовится к открытию школы актерского мастерства, пишут СМИ.

Ранее Григорий Лепс откровенно рассказал о борьбе с пристрастием к алкоголю. Известный артист признался, что на заре своей карьеры музыкант и вовсе был заядлым любителем выпивки, запрещенных веществ и казино.

Добавим, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, бушующей в настоящее время во всем мире, певец потерял бизнес — кулинарную лавку «Пироги», расположенную прямо в центре Москвы, было решено закрыть.

В сентябре ФАН писал, что звезды российского шоу-бизнеса бросились скупать недвижимость в Сочи.