Москва, 20 ноября. Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале высказалась об украинских националистах и оказалась в центре громкого скандала. Об этом пишет «Политпазл».

Заявление Соколовской вызвало бурю возмущений со стороны приглашенных экспертов и ведущего шоу, на котором обсуждали анимационный ролик, связанный с историей Украины. Сюжет видео построен вокруг обвинений в адрес России: герои мультфильма заявляют, что именно Москва якобы уничтожила древнюю историю Украины.

Янина Соколовская решила прокомментировать этот ролик и указала, что новая работа аниматоров адресована Турции, так как в ней можно увидеть следующий посыл: «возвращение» Крыма возможно совместными с Анкарой усилиями. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Лидер России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин резко отреагировал на заявление Соколовской и обратил внимание на то, что Украина находится в своих нынешних границах только благодаря усилиям СССР. Турция никогда не была союзницей Украины, добавил он.

Украинская журналистка поспешила ответить на это замечание и сообщила, что Киев любой ценой пытается добиться расположения Анкары, так как надеется образовать антироссийский альянс, несмотря на явную угрозу «расширения тюркского влияния в регионе».

В беседу вступил журналист Максим Юсин, который напомнил своей коллеге, что украинские националисты сотрудничали с немецкими фашистами. Эксперт поинтересовался, кто для журналистки ближе — нацист и военный преступник Роман Шухевич или маршал авиации, трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб.

«Мне вообще-то Шухевич. История Кожедуба во многом надумана, а историю Шухевича надумать не успели», — отметила Янина Соколовская, тем самым вызвав бурю негатива и непонимания в свой адрес.

Шейнин резко осадил Соколовскую после заявлений о нацистах. Он назвал Янину примером человека, которому за шесть лет на Украине успели «промыть мозги», после чего попросил выключить микрофон у нее.

«Звук уберите. Я это слышать больше не могу», – возмутился Шейнин, добавив, что Соколовская «цинично отрабатывает пропаганду».

Украинская журналистка Янина Соколовская ранее заявила, что избрание президентом Молдавии Майи Санду может грозить Украине потерей Одессы. По словам эксперта, Киев может лишиться этого региона, поддержав стратегические планы Молдавии.

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