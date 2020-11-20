СМИ Украины признают всевластие США в стране, но считают, что оно полезно

Целый ряд украинских СМИ посвятили свои статьи прогнозам на изменения в украинско-американских отношениях из-за предстоящей смены президента США. Корреспондент Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что в этих статьях присутствует фактическое признание полного господства Вашингтона во всех сферах жизни на Украине, а также намечающегося на следующей год полного экономического краха этой страны.

Украинское аналитическое интернет-издание «Главред» посвятило этому целый ряд материалов. В статье под характерным названием «Украина под рукой у США выгодна любому американскому президенту» высказывается опасение, что новый американский президент Джо Байден отомстит на Украине тем, кто давал негативную информацию о нем во время избирательной кампании:

«Байден, победив, может обозлиться на отдельных украинских олигархов и приложит все усилия, чтобы создать им проблемы. В принципе, Байден об этом прямо заявил, пообещав в случае выигрыша поддержать антикоррупционные органы, которые должны будут вычистить из страны весь этот хлам. Все это будет мотивироваться местью тем, кто на Украине Байдену «делал нервы»: он помотает нервы обидчикам с помощью антикоррупционных органов».

Таким образом издание сообщает своим читателям и то, что украинские антикоррупционные органы не являются независимыми, как об этом утверждают украинские руководители, а полностью зависят от властей США. Интересную оценку Украине дает издание, описывая ее значение во внешней политике США:

«Украина — это часть комплексной политики американцев относительно Восточной Европы, Кавказа, Сирии и так далее. Украина — это одна из ниточек, с помощью которой Вашингтон может «дать под дых» России. Если Россия пойдет на эскалацию и обострение дипломатических отношений с Вашингтоном, всегда под рукой у США будет Украина, которую можно использовать, чтобы приструнить РФ».

Тут явная мания величия. В экономическом плане все плохое, что могла сделать Украина России, она давно сделала и навредила этим больше себе, чем РФ. В других сферах единственным новым средством «борьбы» Украины можно назвать появившийся проект законопроекта о создании лагерей принудительного содержания для русских. Она надеется, что это заставит Россию пойти на уступки, хотя на самом деле в этом случае у нашей страны появится законное и понятное всему миру право ввести свои войска на Украину для освобождения сонародников и соотечественников. Таким образом Вашингтону при помощи Украины не только «дать под дых» России не получится, но даже и пощекотать ее не удастся.

В следующей своей статье, «Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена», «Главред» аргументированно опровергает три утверждения о пользе для Украины победы Джо Байдена.

Прежде всего, это утверждение о том, что Байден сделает ставку на бывшего президента Украины Петра Порошенко, с которым у него были взаимовыгодные отношения, когда он был вице-президентом США, и свергнет нынешнего президента Владимира Зеленского. Сам факт, что издание признает, что президент США может менять своих украинских коллег, говорит о многом. «Главред» напоминает, что именно Петр Порошенко и его родственник и генеральный прокурор Украины в 2016–2019 годах Юрий Луценко в 2019 году перед президентскими выборами на Украине передали людям Дональда Трампа компромат на Джо Байдена, рассчитывая в качестве благодарности получить поддержку президента США на выборах. Также они все время требовали отставки посла США на Украине Мари Йованович, которая была назначена на этот пост при президенте Бараке Обаме по рекомендации Джо Байдена. Все это в Демократической партии США, разумеется, не забыли.

Издание делает справедливый вывод:

«Мы наверняка в ближайшее время увидим беспощадную конкуренцию между Порошенко и Зе за поддержку Байдена и его команды. И взаимные обвинения в работе на Кремль и на Трампа. Но и Порошенко, и Зеленский для демократов люди чужие. Их настоящие креатуры — те, кого принято называть соросятами. И последние попытаются взять сейчас реванш за все свои унижения. Будут через Вашингтон давить на Киев, чтоб их кадрами наполнили по марусин поясок и правительство, и судебную систему, и силовые структуры, и другие госорганы. В том числе и через смену правительства, а возможно, и через роспуск Рады».

Второе утверждение гласит, что Джо Байден — яростный сторонник военного решения проблемы Донбасса и Украина получит от США новое и бесплатное американское оружие, но издание опровергает и это:

«На самом деле во времена Обамы Байден и Виктория Нуланд давили на украинские власти по внесению изменений в конституцию по особому статусу Донбассу и принятию прочих «минских» законов. Как раз при Трампе этот процесс полностью заглох. В том числе и по причине того, что Трамп вообще боялся делать хоть какие-то движения в сторону Москвы, опасаясь обвинений в связях с Путиным. Именно при Трампе, а не при Обаме Украине начали поставлять летальное оружие».

Опровергает автор статьи и предположение о том, что Джо Байден будет беспощадно давить на Россию:

«Еще летом издание Politico опубликовало материал с предложениями экспертов, близких к Демпартии, по изменению политики в отношении России. Общий смысл — постоянное усиление санкционного давления контрпродуктивно и лишь толкает Москву к укреплению союза с Китаем. Нужно переходить к более гибкой стратегии — когда России будет даваться возможность менять свою политику в обмен на отмену тех или иных санкций. При этом руки для маневров на российском направлении у Демпартии будут развязаны. В отличие от Трампа, который, повторимся, не мог сделать ни одного шага в отношениях с Москвой без обвинений в работе на Кремль. И уж тем более не мог даже заикнуться об отмене санкций. В общем, не все так однозначно с этим Байденом будет, если он придет к власти».

Кроме этих статей, «Главред» опросил нескольких человек на тему выборов в США, которых он считает экспертами, и разместил их мнения в статье под названием «Военный полигон или партнер США: какая роль будет отведена Украине при Байдене».

Александр Кочетков высказал такое мнение:

«Принципиально американо-украинские отношения не изменятся. Приход к власти Байдена дает основания надеяться на большую помощь Украине от США, поскольку можно было бы перезагрузить отношения. Но для этого Украина должна иметь собственную стратегию развития отношений с США, а у нашей власти нет ни единой. Она рефлексирует как примитивное существо, на уровне безусловных рефлексов, безо всякой стратегии. Поэтому Украина оказывается в ситуации, когда не она играет, а ее играют. Мы стали даже не шахматной фигурой, а шахматной доской, на которой играют другие и которую могут перевернуть, если партия кому-то не нравится».

Руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко имеет еще более негативную точку зрения о будущем Украины:

«В большей степени американская политика в отношении Украины будет определяться тем, какими будут отношения между США и Россией. Когда эти отношения ухудшатся, Украина превратится снова в полигон противостояния между РФ и Соединенными Штатами, как это было в 2014 году. Недаром в 2014-м шутили, что «США и Россия готовы воевать до последнего украинца». И теперь при президенте Байдене эта шутка снова может стать актуальной. Украина интересует Соединенные Штаты исключительно как инструмент сдерживания России, не более. А это значит одно: очень боюсь, что для нас приход Байдена к власти — это война. В принципе, если бы на посту президента остался Трамп, это тоже ничего хорошего Украине не сулило бы. В принципе, в политике США в отношении нашей страны происходит колебание между двумя концепциями — «Украина как разменная карта» и «Украина как военный полигон».

А вот политический аналитик Владимир Горбач, как и положено сотруднику Института евроатлантического сотрудничества, выражает оптимизм:

«Учитывая наличие личных историй, связанных у Байдена с Украиной, наша страна не исчезнет с радаров американской внешней политики. Более того, новый президент США будет уделять Украине значительно больше внимания. При президентстве Байдена будет вторая попытка запустить в Украине волну реформ и внутренних преобразований. В идеале это должно закончиться стратегическим партнерством Украины и США. Если говорить о сотрудничестве в сфере безопасности, то к моменту готовности НАТО предоставить Украине перспективу членства США могли бы предоставить ей перспективу сотрудничества, вплоть до предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Такой статус можно было бы использовать для усиленного военно-безопасностного сотрудничества. Однако для получения такого статуса Украине нужно будет осуществить большие внутренние преобразования. А это невозможно без существенного усиления украинских политических элит. У Байдена будут серьезные претензии к президенту Зеленскому, но он не махнет рукой на Украину. Наоборот, Байден будет пытаться менять ее изнутри — посредством влияния на украинские политические элиты».

Аналитик «забыл», что первая «волна реформ и внутренних преобразований» смыла с Украины миллионы ее жителей, а заодно и экономику, доведя страну до нищеты. Вторая «волна» может отправить Украину ко дну. Что касается статуса «основного союзника США вне НАТО», то к настоящему времени его уже имеют 17 стран, в том числе Афганистан, Египет, Филиппины, Иордания. Как известно, первые американцы покупали у индейцев землю за бусы, а их нынешние потомки действуют еще хитрее и на бусы не тратятся, раздавая статусы. Однако интересно, что аналитик не только сообщает о предстоящем вмешательстве президента США во внутренние дела Украины, но и приветствует это.

Мечтает о статусе для «неньки» и председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

«После президентских выборов в США принципиальных изменений в американо-украинских отношениях не будет, но тактические и стилистические, безусловно, произойдут. Главное (и это позитив) — политика США по отношению к Украине и поддержка Соединенными Штатами нашей страны при Байдене станет более системной и последовательной. Впрочем, не стоит ожидать, что значительно возрастут масштабы поддержки Штатами нашей страны. Я бы предостерег сейчас от завышенных ожиданий. Американская политика по отношению к Украине и так почти на максимуме. Поэтому ожидать, что нам дадут какой-то особый статус, теоретически можно, но если это и произойдет, то только после того, как американцы разберутся со своими внутренними проблемами. Не стоит ожидать, что первое, о чем еще будет думать Байден, — Украина, потому что у США сейчас хватает других более актуальных проблем. Что касается влияния на внутреннюю политику и предположений, что после победы Байдена существенно укрепятся позиции Порошенко, то я считаю, что это — преувеличение».

Перед вами патриот США больший, чем американцы, так как из них практически никто не верит, что внутренние проблемы Штатов удастся решить за четыре года президентства Джо Байдена. В остальном у обоих сотрудников прозападных структур точки зрения совпадают. Они мечтают о получении Украиной какого-то сомнительного статуса и считают это нормальной ценой за возможность США неограниченно вмешиваться в ее внутреннюю политику.

Интересное название выбрало для своей статьи находящееся во Львове интернет-издание Zaxid.net — «Вашингтонский обком».

Автор открыто признает, что США полностью контролируют жизнь на Украине, но считает, что это его стране только на пользу, так как американское правосудие сурово наказывает украинских казнокрадов, а на Украине они ушли бы от наказания:

«В украинско-американских отношениях имеется достаточно примеров того, когда США выступали не только в роли внешнего арбитра, но и карательной силы закона. Например, бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко осудили в Америке на девять лет заключения с выплатой штрафа в размере 10 миллионов долларов за отмывание денег, финансовые махинации и вымогательство. Нужно ли говорить, что было бы с Лазаренко, если бы он не сбежал и остался на Украине? То, что он, откупаясь от судебного преследования, значительно бы при этом обеднел, не подлежит сомнению. Но фактом осталось бы и то, что в отношении него так никогда бы и не свершилось правосудие.Существуют и гораздо более близкие во временных рамках примеры. Например, могущественный до недавнего времени олигарх Дмитрий Фирташ. Но и его почти подкосила американская Фемида. А что было бы с этим могущественным господином, владеющим девятью телеканалами на Украине, если бы американцы не возбудили против него уголовное дело?»

При этом опускается одна важная деталь: США действительно иногда наказывают находящихся у них иностранных коррупционеров, когда им это выгодно, но украденные ими деньги не возвращают никогда. Так было и с Лазаренко, про которого украинские правоохранительные органы заявили, что он вывез 320 миллионов долларов. Моральным утешением для украинского народа, кроме его тюремного заключения, может являться тот факт, что точно так же США присвоили деньги, украденные у других государств, например Филиппин и Индонезии. Кроме того, в статье подтверждается всеобщая продажность всех органов правосудия на Украине, но это автора не волнует — ведь есть американская Фемида! Заканчивается статья выводом о том, что без США Украине не прожить:

«Из всего вышесказанного следует, что «Вашингтонский обком» больше всего нужен Украине. Не олигархам, не десятилетиями коррумпированной политической элите, не обслуживающим их медийщикам, а гражданам Украины. Без западного арбитра и контролера, имеющего огромное влияние на украинских фигурантов, который может арестовать их счета, забрать незаконно нажитое имущество и даже посадить в тюрьму, самим украинцам никак не справиться с этой гидрой. Необходимость присутствия такого контролера также диктуется несоизмеримостью ресурсов гражданского общества и правящего олигархата. Без внешней поддержки существование независимой демократической Украины все время будет под угрозой».

Любопытно, что это интернет-издание все время пугает своих читателей угрозой захвата их страны Россией, а вот фактический ее захват США оно, наоборот, приветствует. Впрочем, скоро, может, уже и захватывать будет нечего. Сразу целый ряд украинских СМИ описывают предстоящий экономический крах своего государства в 2021 году. Подробнее всего об этом рассказал интернет-портал «Апостроф» в статье «Точка невозврата близка: что происходит с украинской экономикой»:

«По итогам первых девяти месяцев 2020 года дефицит госбюджета Украины превысил 80 миллиардов гривен. При том, что общий объем доходов государственной казны за этот же период составил чуть более 765 миллиардов гривен. До конца года бюджетная дыра будет только увеличиваться. Так, по словам источника «Апострофа», близкого к кабинету министров, большинство предприятий показывают убытки, «поэтому доходов по налогу на прибыль не будет». Кроме того, из НАК «Нафтогаз Украины», которая является главным донором бюджета, уже высосали все дивиденды. На таможню рассчитывать не приходится — она и раньше показывала плачевные результаты, а с приходом на место ее руководителя — бывшего директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина — увеличения поступлений в бюджет и вовсе никто не ждет. Планы по наполнению госбюджета срываются также из-за того, что иностранные инвесторы, так называемые нерезиденты, больше не хотят покупать наши облигации внутреннего государственного займа. На Международный валютный фонд в нынешнем году также надежды никакой — выделение нового транша привязано к результатам аудита коронавирусного фонда. Учитывая, что его значительная часть пошла на строительство дорог, быстрого решения здесь не будет. Пока датой называется март 2021 года, но и это далеко не факт. В любом случае в нынешнем году денег МВФ не будет. Все это накладывается на общий кризис, вызванный эпидемией коронавируса, и ожидания более жестких карантинных мер, которые малый бизнес может и не пережить.

Эксперты разделяют опасения правительственного источника. При этом они считают, что, скорее всего, в ближайшее время катастрофы не произойдет. «В этом году будет очень больно, но пропетляют. Скорее всего, запустят печатный станок миллиардов на 100. И еще 100 миллиардов гривен просто «забудут» профинансировать, — сказал изданию инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. — А вот в следующем году еще сложнее представить, как будут выкручиваться, потому что предусмотрен большой дефицит бюджета (6% ВВП. — «Апостроф»), а источников финансирования все так же нет». Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян в разговоре с «Апострофом» охарактеризовал текущее состояние отечественной экономики как «свободное погружение на дно».

Но есть для населения Украины и хорошая новость. На сайте Государственного космического агентства Украины написано:

«Подписано Соглашение в рамках программы американского космического агентства NASA «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Украина имеет все научные и технические возможности и опыт, которые ей позволят стать одним из значимых партнеров NASA по выполнению программы «Артемида».

Руководитель агентства Владимир Усов здесь же напомнил украинцам, что их страна участвует и в программе Moon Village Association, которая нацелена на создание поселения на Луне.

А в следующем сообщении на этом же сайте мы можем прочитать:

«17 ноября 2020 года во время очередного запуска ракеты-носителя «Вега» в рамках миссии VV17 компании Arianspace произошла аварийная ситуация, которая привела к потере двух спутников. Призываем СМИ освещать информацию по этому инциденту объективно, а не возлагать ответственность за аварию на украинское предприятие, которое выполняет заказы по контракту на высоком уровне. Для справки: Блок маршевого двигателя РД-843 разработало ГП «КБ «Южное», серийно производится на ГП «ПО «Южный машиностроительный завод» по контракту с компанией AVIO (Италия) и поставляется заказчику для последующего монтажа на четвертую ступень РН «Вега» (разгонный блок AVUM)».

Оперативно работает агентство «великой космической державы Украины»: еще расследование аварии не началось, а оно уже заявляет о невиновности их производителей. Кроме того, на сайте отмечают 23-летие со дня полета украинского космонавта Леонида Каденюка и тем самым напоминают, что за почти четверть века больше украинских космонавтов не появилось. В честь него предлагают переименовать улицу Московскую в Киеве.

Украинские читатели не оценили достижения своих «покорителей космоса», во всяком случае, я ни одного отзыва в комментариях к украинским СМИ, поддерживающего решение о присоединении к программе NASA, не нашел. Очень многие возмущаются тем, что не указана сумма, в которую обойдется Украине это сотрудничество с американцами, а некоторые предполагают наличие «отката». Огромное большинство указывает совсем другие сферы, куда надо было направить деньги. А что касается обсуждения влияния на Украину результата президентских выборов в США, то тут самое распространенное мнение такое: как старый президент США делал с Украиной все что хотел, так будет делать и новый.