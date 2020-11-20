Апельсиновая корка хороша только в выпечке. Расскажем, откуда появляется ненавистный целлюлит и как от него избавиться.

Строгие диеты, физические нагрузки, массажи и дорогостоящие процедуры — ради красивого тела женщины готовы идти на любые жертвы. Многим удается похудеть и поддерживать себя в прекрасной форме благодаря правильному питанию и спорту, однако здоровый образ жизни не всегда является залогом идеальной подтянутой кожи. Даже самые стройные красавицы сталкиваются с такой неприятной проблемой, как целлюлит. Мы поговорили с врачом-терапевтом, специалистом по коррекции фигуры сети Центров эстетической медицины Маргаритой Манасьян и выяснили, почему так тяжело избавиться от пресловутой «апельсиновой корки» на ногах, ягодицах и бедрах и как бороться с этим малоприятным явлением, которое ежедневно портит настроение женщинам всего мира.

Целлюлит: стадии и причины развития недуга

Маргарита Манасьян рассказывает, что целлюлит, или липодистрофия, представляет собой структурные изменения в подкожном слое, которые постепенно приводят к ухудшению микроциркуляции и лимфатического оттока и, как следствие, к появлению застоя в жировой ткани, ведущему к ее дистрофии. Из-за внешнего сходства с бугристой кожурой цитрусовых в народе заболевание именуется «апельсиновой коркой».

По некоторым причинам от этой проблемы чаще страдают представительницы прекрасного пола. Дело в том, что главное предназначение женщины, с точки зрения физиологии, состоит в вынашивании здорового, жизнеспособного потомства. Чтобы ей легче было осуществить возложенную на нее ответственную миссию, матушка-природа наградила прекрасных дам большим количеством подкожного жира, призванного согреть не только себя, но и растущую внутри маленькую жизнь. Кроме того, уровень плотности кожи у женщин существенно ниже. Вопреки расхожему мнению, у мужчин также могут наблюдаться проявления целлюлита. В их случае основная зона локализации — это живот, тогда как женщины, в том числе молодые и стройные, чаще страдают от появления неприглядных бугорков на бедрах и ягодицах, однако в зоне поражения нередко оказываются колени, руки и живот.

Для того чтобы определить у себя наличие зарождающегося недуга, посторонняя помощь не нужна, даже если целлюлит пока не виден невооруженным взглядом. Достаточно зажать фрагмент кожи между пальцами. Здоровая ткань — на вид гладкая и упругая, тогда как на пораженной будут наблюдаться выраженные ямки и бугорки.

Специалисты выделяют следующие четыре стадии развития заболевания:

Предцеллюлитная. Для первой фазы развития заболевание характерно замедление движения крови в капиллярах, снижение венозного оттока и пока еще малозаметное уплотнение кожи. Подкожный жировой слой начинает изменяться, что грозит серьезными неприятностями в будущем, причем довольно скором, если вовремя не обратить внимание на проблему. Как такового эффекта «апельсиновой корки» пока не наблюдается, но женщины замечают, что кожа становится менее эластичной и теряет прежнюю упругость, намечается небольшая отечность в проблемных зонах. Еще один тревожный «звоночек» — появление синяков даже от слабого воздействия. Прогноз на данной стадии самый благоприятный, помочь могут даже самые простые методы лечения. Начальная. Если проигнорировать первые симптомы и не принять своевременные меры, ситуация начнет усугубляться за счет накопления токсинов и нехватки кислорода в тканях. Как результат — будет усиливаться отечность, поскольку организму становится тяжелее справляться с оттоком лишней жидкости. Неровности кожи в состоянии покоя не видны, но, если зажать складочку между пальцами, проблема сразу станет заметна. Главная цель лечения на данной стадии — нормализовать отток жидкости и поступление кислорода. Имеет смысл уже сейчас подключить специальный массаж. Микронодулярная. Жировые клетки начинают сливаться друг с другом, образуя нечто похожее на гроздья винограда. Изменения кожи уже видны невооруженным взглядом, ее поверхность становится бугристой на ощупь, при надавливании могут возникать болевые ощущения. Простой коррекции питания и массажа здесь уже будет недостаточно, потребуется вмешательство специалиста по коррекции фигуры. Макронодулярная. Самую запущенную стадию отличает накопление лимфы в ткани и межтканевом пространстве, хорошо различимые бугры на поверхности кожи, появление синюшного оттенка. Пациентам требуется серьезное комплексное лечение.

Причины появления и развития целлюлита изучены плохо, но среди важных факторов его возникновения наш эксперт называет следующие моменты:

наследственность . Сама по себе липодистрофия от матери к дочери не передается, а вот проблемы со здоровьем, которые могут участвовать в процессах ее образования, — очень даже. Нарушение обмена веществ, ожирение, гормональные сбои — все это может стать «спусковым крючком» для развития целлюлита;

. Сама по себе липодистрофия от матери к дочери не передается, а вот проблемы со здоровьем, которые могут участвовать в процессах ее образования, — очень даже. Нарушение обмена веществ, ожирение, гормональные сбои — все это может стать «спусковым крючком» для развития целлюлита; гормональные нарушения . За отложение лишнего на попе, бедрах и ягодицах следует «винить» гормон эстроген. Его уровень колеблется в организме в зависимости от дня менструального цикла. Исследователи заметили интересную закономерность: от целлюлита чаще страдают женщины с более длинным циклом, нежели те, у кого он длится от 21 до 25 дней. Периоды гормональной нестабильности, например, климакс, половое созревание, беременность, очень способствуют развитию недуга. Кроме того, нехватка гормонов щитовидной железы негативным образом сказывается на питании клеток кислородом и мешает своевременному выведению токсинов;

. За отложение лишнего на попе, бедрах и ягодицах следует «винить» гормон эстроген. Его уровень колеблется в организме в зависимости от дня менструального цикла. Исследователи заметили интересную закономерность: от целлюлита чаще страдают женщины с более длинным циклом, нежели те, у кого он длится от 21 до 25 дней. Периоды гормональной нестабильности, например, климакс, половое созревание, беременность, очень способствуют развитию недуга. Кроме того, нехватка гормонов щитовидной железы негативным образом сказывается на питании клеток кислородом и мешает своевременному выведению токсинов; этническая принадлежность . Любопытный факт: европейки гораздо чаще страдают от «апельсиновой корки», нежели, например, азиатки или восточные женщины, которым посчастливилось сохранять гладкость кожи даже при наличии избыточной массы тела;

. Любопытный факт: европейки гораздо чаще страдают от «апельсиновой корки», нежели, например, азиатки или восточные женщины, которым посчастливилось сохранять гладкость кожи даже при наличии избыточной массы тела; неправильное питание. Современный ритм жизни диктует свои условия. В условиях вечной нехватки времени мы перехватываем еду на бегу, что мешает нормальному процессу пищеварения, и чрезмерно увлекаемся фастфудом и полуфабрикатами, которые содержат в себе слишком много жира, соли, ароматизаторов и усилителей вкуса. Каждый из этих ингредиентов самым отрицательным образом влияет на обмен веществ. Помимо «быстрой» еды в списке главных врагов красивой фигуры числятся газировка, сладкие пакетированные соки, копчености, любые виды переработанного мяса (колбасы, сосиски), жирное мясо и молочные продукты, белый хлеб, сладости;

малоподвижный образ жизни и ожирение . Недостаточная двигательная активность делает мышцы слабыми и способствует увеличению жировой прослойки. При этом нарушается питание клеток, в них скапливаются токсины. Все это приводит к тому, что нежная кожа становится грубой и шершавой, на ней появляются неэстетичные ямки;

. Недостаточная двигательная активность делает мышцы слабыми и способствует увеличению жировой прослойки. При этом нарушается питание клеток, в них скапливаются токсины. Все это приводит к тому, что нежная кожа становится грубой и шершавой, на ней появляются неэстетичные ямки; недосып . Как известно, именно во сне организм восстанавливается. Нарушение режима сна и отдыха отрицательно сказывается на функционировании всего организма в целом и на состоянии кожных покровов в частности. Снижается выработка коллагена, который отвечает за упругость кожи;

. Как известно, именно во сне организм восстанавливается. Нарушение режима сна и отдыха отрицательно сказывается на функционировании всего организма в целом и на состоянии кожных покровов в частности. Снижается выработка коллагена, который отвечает за упругость кожи; несоблюдение питьевого режима . Употребление достаточного количества воды совершенно необходимо для полноценного функционирования организма. Вода способствует выведению шлаков и токсинов, обеспечивая нормальный кровоток и доставку кислорода к тканям;

. Употребление достаточного количества воды совершенно необходимо для полноценного функционирования организма. Вода способствует выведению шлаков и токсинов, обеспечивая нормальный кровоток и доставку кислорода к тканям; злоупотребление алкоголем и курение . Спиртные напитки и сигареты нарушают процесс кровообращения и замедляют обмен веществ. Хотите быть красивыми и стройными — откажитесь от вредных привычек;

. Спиртные напитки и сигареты нарушают процесс кровообращения и замедляют обмен веществ. Хотите быть красивыми и стройными — откажитесь от вредных привычек; неправильная обувь и одежда. Постоянное ношение высоких каблуков нарушает кровоток и является одной из причин появления варикоза и, как следствие, целлюлита. Схожим эффектом обладает слишком тесная одежда и нижнее белье. Эти предметы гардероба, как и узкие лодочки на шпильке специалисты рекомендуют оставить для особых случаев, а на каждый день выбирать что-то более удобное и практичное.

Лечение целлюлита

Девушки, заметившие некрасивые бугорки на коже, часто задаются вопросом, возможно ли вернуть ей гладкость и упругость. Маргарита Манасьян призывает не отчаиваться и не опускать руки, так как бездействие в данном случае только усугубит ситуацию:

«Избавится от целлюлита навсегда бывает не всегда возможно — процесс долгий и трудный, но будет в разы лучше, чем было. Если ничего не делать, то целлюлит может активно прогрессировать, переходя из одной стадии в другую».

Сегодня салоны красоты и косметологические клиники предлагают целый арсенал процедур по уходу за телом, которые помогут вернуть и сохранить красоту и молодость. Наш эксперт рассказывает, как правильно лечить целлюлит:

«Хорошим эффектом обладают ручные и аппаратные массажи, лечебные обертывания, курсы инъекций, озонотерапия. Для каждого пациента важен индивидуальный подход и план лечения, часто требуется сочетанная методика воздействия».

Для лечения «апельсиновой корки» может быть использован баночный массаж, который убирает отеки и выравнивает кожу.

К различным кремам и маслам из масс-маркета, обещающим мгновенный и стойкий результат, доктор Манасьян относится довольно скептически:

«Средства от целлюлита, продающиеся в магазинах, носят поддерживающий характер, не имеют той эффективности, которая нужна. Однако после проведения интенсивных процедур в клинике для профилактики можно использовать домашние уходы, крема, гели, масла».

Важно! Процедуры и массажи могут иметь свои противопоказания и должны подбираться строго индивидуально с учетом состояния здоровья пациента и наличия сопутствующих заболеваний! Консультация врача обязательна!

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Целлюлит может прогрессировать, и работу по улучшению эстетического вида лучше доверить специалистам, профессионалам своего дела. Но как быть, если такой возможности на данный момент нет? Махнуть на себя рукой и отложить борьбу до лучших времен? Ни в коем случае!

Домашний уход вряд ли сравнится по эффективности с салонными процедурами, но совершенно точно не будет лишним, улучшит состояние кожи и поможет приостановить стремительное прогрессирование недуга.

Судя по отзывам в Интернете, наилучший результат дает массаж сухой щеткой, контрастный душ в сочетании со скрабом, обертывания, ванны с молоком, травами, глиной или эфирными маслами. Составы для ухода за собой не обязательно приобретать в магазине — их вполне можно приготовить самостоятельно из простых и доступных продуктов. Убедитесь сами!

Домашние антицеллюлитные скрабы:

соль + мед;

кофейная гуща + оливковое масло;

тростниковый сахар + оливковое масло + эфирное масло цитрусовых.

Тщательно массировать кожу во время душа, затем смыть водой и нанести увлажняющий крем.

Домашние обертывания:

1 стакан меда + 1 стакан подогретого молока + 1 ч.л. порошка корицы;

2 ст.л. горчичного порошка + 50 мл воды + 2 ст.л. оливкового масла;

50 мл яблочного уксуса + 50 мл воды.

Полученную смесь (один из вариантов) нанести на проблемные зоны, обернуть пищевой пленкой и оставить для воздействия на 30-40 минут. Смыть водой. Процедуры повторять через день.

Целлюлит — крайне неприятное явление, способное испортить не только внешний вид, но и настроение. Профессиональные мероприятия по коррекции фигуры в сочетании с такими профилактическими мерами, как правильное сбалансированное питание, здоровый образ жизни, домашний уход и физические нагрузки, помогут если не решить проблему навсегда, то сделать ее проявления куда менее заметными.