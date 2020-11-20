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Индия усиливает ВВС французскими истребителями

Индия усиливает ВВС французскими истребителями

Индийские военно-воздушные силы начали процесс обновления. Первые пять истребителей Dassault Rafale F3-R были официально приняты на вооружение. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о новых боевых самолетах, которые будут служить в ВВС Индии.

История Индийских ВВС и эскадрильи Golden Arrows

Индийские военно-воздушные силы были основаны 8 октября 1932 года и сегодня по численности личного состава и техники занимают четвертое место, уступая только России, США и Китаю. Изначально это были вспомогательные силы Британской империи во время Второй мировой войны. Поэтому до 1950 года ВВС Индии носили приставку Royal — «Королевские». С полноценным переходом власти в стране к республиканскому правительству приставку убрали.

Основные боевые самолёты индийских ВВС

Как страна, которая хочет иметь лидирующие позиции в своем регионе и на фоне обострения отношений с Китаем и Пакистаном, Индия задумалась об обновлении боевой авиации. 29 июля авиабаза «Амбала», находящаяся к северу от городского района Амбала-Кантт в Харьяне, приняла первую пятерку многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale F3-R. Поступление на вооружение совершенно нового типа боевых самолетов было для страны первым более чем за 20 лет. На этой авиабазе расквартирована 17-я эскадрилья Golden Arrows («Золотые стрелы»), в состав которой и были зачислены новые Rafale.

Эскадрилья Golden Arrows была сформирована 1 октября 1951 года. Первыми самолетами этого подразделения были поршневые North American Harvard IIB. Позже летчики пересели на реактивные de Havilland Vampire. В 1957 году Golden Arrows стала первой эскадрильей ВВС Индии, которая эксплуатировала британские истребители-бомбардировщики Hawker Hunter. В 1975-м были получены в распоряжение советские МиГ-21М, которые списали зимой 2011 года.

Эскадрилья Golden Arrows

История взаимоотношений индийских ВВС и авиастроителей Франции имеет давние корни. После обретения независимости Индия стала первым с 1930-х годов экспортным заказчиком французских боевых самолетов — в 1953 году был размещен заказ на 71 истребитель-бомбардировщик Dassault Ouragan. Позже поступили истребители-бомбардировщики Dassault Mystère IV и противолодочные самолеты палубного базирования Bréguet Br.1050 Alizé. За ними последовали истребители-бомбардировщики Sepecat Jaguar и многоцелевые истребители Mirage 2000.

Dassault Rafale F3-R

Пополнение индийских военно-воздушных сил — это многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные компанией Dassault Aviation. Rafale F3-R является полностью французским детищем и предназначен для перехвата самолетов противника, завоевания превосходства в воздухе и для противовоздушной обороны в целом. Истребитель имеет треугольное крыло с высокорасположенным передним горизонтальным оперением. Переднее поворотное горизонтальное оперение служит для увеличения маневренности.

Конструкцию планера на 25% по массе составляет углепластик. Значительная часть элементов планера изготовлена из алюминиево-литиевых сплавов. Это позволило снизить общий вес конструкции.

Истребитель Dassault Rafale

Уделялось внимание и снижению радиолокационной заметности. Этого получилось добиться благодаря интегральной форме планера с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа, туннельным воздухозаборникам и широкому применению радиопоглощающих покрытий. Истребитель оснащен оптоэлектронной системой переднего обзора OSF (Optronique Secteur Frontal). В ее состав входит широкоугольный теплопеленгационный датчик и тепловизор с длиннофокусной оптикой, объединенный с лазерным дальномером.

Для военно-морского флота Франции был разработан специальный вариант самолета, который получил обозначение Rafale М. У него усиленная конструкция шасси и планера, есть тормозной гак, выдвижная лестница. В результате самолет стал тяжелее своего брата на 500 кг. Силовая установка представлена двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Snecma М88-2Е4, тяга каждого из них на форсажном режиме составляет 7445 кгс.

Летно-технические характеристики Dassault Rafale и его вооружение

Путешествие из Франции в Индию

Доставка истребителей в Индию началась с того, что 27 июля 2020 года самолеты вылетели из своего «родительского дома» — завода компании Dassault Aviation во французском Мериньяке. Переброска прошла в два этапа: первый на расстояние 5800 км, а второй — 2700 км. По пути следования Dassault Rafale совершили запланированную остановку на авиабазе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах для отдыха экипажей. Самолетам он был ни к чему. Дозаправка в воздухе обеспечивалась парой французских топливозаправщиков Airbus A330 MRTT. Один из них впоследствии приземлился в Индии. Он привез актуальный сегодня груз — респираторы и тесты на определение COVID-19. Индийские топливозаправщики Ил-78 поддерживали истребители на заключительном этапе полета, а когда Rafalе вошли в воздушное пространство страны, их сопровождала пара истребителей Су-30МКИ.

29 июля новые Rafalе приземлились на авиабазе «Амбала». А 10 сентября прошла торжественная церемония официального принятия их на вооружение. В ней принимали участие высокопоставленные лица — министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

4 ноября индийские ВВС получили вторую партию Rafale из трех самолетов. В этот раз перелет был беспосадочным — за более чем 8 часов истребители преодолели расстояние свыше 6800 км от авиабазы «Истр» во Франции до авиабазы «Джамнагар» в штате Гуджарат на западе Индии. Таким образом общее число самолетов этого типа достигло восьми.

Всего в рамках межправительственного соглашения, подписанного между Индией и Францией 23 сентября 2016 года, было заказано 36 самолетов Rafale F3-R. Оставшиеся 28 Индия планирует получить к концу 2021 года. Стоимость одного истребителя составляет около 90 миллионов евро. Контракт на сумму 7,8 миллиарда евро предусматривает, помимо самих самолетов, закупку первоначальной партии вооружения, техническое обслуживание, приобретение тренажеров и обучение летчиков, а также различное сопутствующее оборудование. Договор заключен на пять лет с возможностью продления еще на семь. Также был заключен контракт на поставку 12 запасных двигателей. Подготовка персонала проводится во Франции, в компании Dassault. Предполагается, что в рамках тренировок, обеспечиваемых французским авиастроителем, будут задействованы 27 пилотов, 146 техников и два инженера.

Жан-Ив Ле Дриан и Манохар Паррикар подписывают межправительственное соглашение «Рафаль» в сентябре 2016 года

Rafale F3-R для ВВС Индии уникальны тем, что получат 13 «особых улучшений для Индии» по запросу. Они включают в себя обновления программного и аппаратного обеспечения, при необходимости, после поставки последнего самолета. Некоторые из усовершенствований касаются интеграции нашлемного прицела, возможности высокоточного аэродромного управления, передовых датчиков и модулей радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Rafale откроет новое поколение вооружения для ВВС Индии, представив уникальную реактивную ракету большой дальности «Метеор». Она оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет поддерживать высокую скорость полета на всей траектории.

Дополнительно была сделана срочная закупка модульного оружия, которое включает в себя:

  • Комплект наведения (инерциальный/GPS, инерциальный/GPS + инфракрасные изображения и инерциальный/GPS+лазер);

  • Комплект увеличения дальности, установленный на передней и задней частях бомб НАТО.

Истребители также будут оснащены катапультируемыми креслами Martin-Baker F16F. Индия является вторым по величине заказчиком Martin-Baker. На долю ВВС и ВМС приходится 1013 катапультируемых кресел производства этой компании. На кили самолетов будут нанесены инициалы «RB» — маршала Ракеша Бхадаурии, который сыграл большую роль в заключении контракта.

Маршал авиации ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия

В последнее время повысился градус отношений Индии с Пакистаном и Китаем. Этим летом на китайско-индийской границе произошла стычка, в результате которой погибли 20 индийских военных. Пекин отправил на границу вертолеты, а Нью-Дели ответил переброской своих Су-30МКИ.

Индия усиливает ВВС французскими истребителями

На фоне таких событий обновление парка боевой авиации выглядит абсолютно логично — это необходимо как для обеспечения безопасности страны, так и для демонстрации силы. Ведь Индия хочет оставаться лидером в азиатском регионе.

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