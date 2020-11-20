Индия усиливает ВВС французскими истребителями

Индийские военно-воздушные силы начали процесс обновления. Первые пять истребителей Dassault Rafale F3-R были официально приняты на вооружение. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о новых боевых самолетах, которые будут служить в ВВС Индии.

История Индийских ВВС и эскадрильи Golden Arrows

Индийские военно-воздушные силы были основаны 8 октября 1932 года и сегодня по численности личного состава и техники занимают четвертое место, уступая только России, США и Китаю. Изначально это были вспомогательные силы Британской империи во время Второй мировой войны. Поэтому до 1950 года ВВС Индии носили приставку Royal — «Королевские». С полноценным переходом власти в стране к республиканскому правительству приставку убрали.

Как страна, которая хочет иметь лидирующие позиции в своем регионе и на фоне обострения отношений с Китаем и Пакистаном, Индия задумалась об обновлении боевой авиации. 29 июля авиабаза «Амбала», находящаяся к северу от городского района Амбала-Кантт в Харьяне, приняла первую пятерку многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale F3-R. Поступление на вооружение совершенно нового типа боевых самолетов было для страны первым более чем за 20 лет. На этой авиабазе расквартирована 17-я эскадрилья Golden Arrows («Золотые стрелы»), в состав которой и были зачислены новые Rafale.

The Chief of the Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria & AOC-in-C WAC Air Marshal B Suresh welcomed the first five IAF Rafales which arrived at AF Stn Ambala today.#IndianAirForce#RafaleInIndia#Rafales pic.twitter.com/xNK97fwynf — Indian Air Force (@IAF_MCC) July 29, 2020

Эскадрилья Golden Arrows была сформирована 1 октября 1951 года. Первыми самолетами этого подразделения были поршневые North American Harvard IIB. Позже летчики пересели на реактивные de Havilland Vampire. В 1957 году Golden Arrows стала первой эскадрильей ВВС Индии, которая эксплуатировала британские истребители-бомбардировщики Hawker Hunter. В 1975-м были получены в распоряжение советские МиГ-21М, которые списали зимой 2011 года.

История взаимоотношений индийских ВВС и авиастроителей Франции имеет давние корни. После обретения независимости Индия стала первым с 1930-х годов экспортным заказчиком французских боевых самолетов — в 1953 году был размещен заказ на 71 истребитель-бомбардировщик Dassault Ouragan. Позже поступили истребители-бомбардировщики Dassault Mystère IV и противолодочные самолеты палубного базирования Bréguet Br.1050 Alizé. За ними последовали истребители-бомбардировщики Sepecat Jaguar и многоцелевые истребители Mirage 2000.

Dassault Rafale F3-R

Пополнение индийских военно-воздушных сил — это многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные компанией Dassault Aviation. Rafale F3-R является полностью французским детищем и предназначен для перехвата самолетов противника, завоевания превосходства в воздухе и для противовоздушной обороны в целом. Истребитель имеет треугольное крыло с высокорасположенным передним горизонтальным оперением. Переднее поворотное горизонтальное оперение служит для увеличения маневренности.

Конструкцию планера на 25% по массе составляет углепластик. Значительная часть элементов планера изготовлена из алюминиево-литиевых сплавов. Это позволило снизить общий вес конструкции.

Уделялось внимание и снижению радиолокационной заметности. Этого получилось добиться благодаря интегральной форме планера с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа, туннельным воздухозаборникам и широкому применению радиопоглощающих покрытий. Истребитель оснащен оптоэлектронной системой переднего обзора OSF (Optronique Secteur Frontal). В ее состав входит широкоугольный теплопеленгационный датчик и тепловизор с длиннофокусной оптикой, объединенный с лазерным дальномером.

Для военно-морского флота Франции был разработан специальный вариант самолета, который получил обозначение Rafale М. У него усиленная конструкция шасси и планера, есть тормозной гак, выдвижная лестница. В результате самолет стал тяжелее своего брата на 500 кг. Силовая установка представлена двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Snecma М88-2Е4, тяга каждого из них на форсажном режиме составляет 7445 кгс.

Путешествие из Франции в Индию

Доставка истребителей в Индию началась с того, что 27 июля 2020 года самолеты вылетели из своего «родительского дома» — завода компании Dassault Aviation во французском Мериньяке. Переброска прошла в два этапа: первый на расстояние 5800 км, а второй — 2700 км. По пути следования Dassault Rafale совершили запланированную остановку на авиабазе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах для отдыха экипажей. Самолетам он был ни к чему. Дозаправка в воздухе обеспечивалась парой французских топливозаправщиков Airbus A330 MRTT. Один из них впоследствии приземлился в Индии. Он привез актуальный сегодня груз — респираторы и тесты на определение COVID-19. Индийские топливозаправщики Ил-78 поддерживали истребители на заключительном этапе полета, а когда Rafalе вошли в воздушное пространство страны, их сопровождала пара истребителей Су-30МКИ.

The five Rafales escorted by 02 SU30 MKIs as they enter the Indian air space.@IAF_MCC pic.twitter.com/djpt16OqVd — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) July 29, 2020

29 июля новые Rafalе приземлились на авиабазе «Амбала». А 10 сентября прошла торжественная церемония официального принятия их на вооружение. В ней принимали участие высокопоставленные лица — министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

4 ноября индийские ВВС получили вторую партию Rafale из трех самолетов. В этот раз перелет был беспосадочным — за более чем 8 часов истребители преодолели расстояние свыше 6800 км от авиабазы «Истр» во Франции до авиабазы «Джамнагар» в штате Гуджарат на западе Индии. Таким образом общее число самолетов этого типа достигло восьми.

The second batch of three Rafale aircraft got airborne from Istres airbase in France and flew for over eight hours before landing at an IAF base. They covered a distance of over 3700 nautical miles with three in-flight refuellings. pic.twitter.com/gHEixnMh2B — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 4, 2020

Всего в рамках межправительственного соглашения, подписанного между Индией и Францией 23 сентября 2016 года, было заказано 36 самолетов Rafale F3-R. Оставшиеся 28 Индия планирует получить к концу 2021 года. Стоимость одного истребителя составляет около 90 миллионов евро. Контракт на сумму 7,8 миллиарда евро предусматривает, помимо самих самолетов, закупку первоначальной партии вооружения, техническое обслуживание, приобретение тренажеров и обучение летчиков, а также различное сопутствующее оборудование. Договор заключен на пять лет с возможностью продления еще на семь. Также был заключен контракт на поставку 12 запасных двигателей. Подготовка персонала проводится во Франции, в компании Dassault. Предполагается, что в рамках тренировок, обеспечиваемых французским авиастроителем, будут задействованы 27 пилотов, 146 техников и два инженера.

Rafale F3-R для ВВС Индии уникальны тем, что получат 13 «особых улучшений для Индии» по запросу. Они включают в себя обновления программного и аппаратного обеспечения, при необходимости, после поставки последнего самолета. Некоторые из усовершенствований касаются интеграции нашлемного прицела, возможности высокоточного аэродромного управления, передовых датчиков и модулей радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Rafale откроет новое поколение вооружения для ВВС Индии, представив уникальную реактивную ракету большой дальности «Метеор». Она оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет поддерживать высокую скорость полета на всей траектории.

Дополнительно была сделана срочная закупка модульного оружия, которое включает в себя:

Комплект наведения (инерциальный/GPS, инерциальный/GPS + инфракрасные изображения и инерциальный/GPS+лазер);

Комплект увеличения дальности, установленный на передней и задней частях бомб НАТО.

Истребители также будут оснащены катапультируемыми креслами Martin-Baker F16F. Индия является вторым по величине заказчиком Martin-Baker. На долю ВВС и ВМС приходится 1013 катапультируемых кресел производства этой компании. На кили самолетов будут нанесены инициалы «RB» — маршала Ракеша Бхадаурии, который сыграл большую роль в заключении контракта.

В последнее время повысился градус отношений Индии с Пакистаном и Китаем. Этим летом на китайско-индийской границе произошла стычка, в результате которой погибли 20 индийских военных. Пекин отправил на границу вертолеты, а Нью-Дели ответил переброской своих Су-30МКИ.

На фоне таких событий обновление парка боевой авиации выглядит абсолютно логично — это необходимо как для обеспечения безопасности страны, так и для демонстрации силы. Ведь Индия хочет оставаться лидером в азиатском регионе.