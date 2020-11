Индия усиливает ВВС французскими истребителями

Индийские военно-воздушные силы начали процесс обновления. Первые пять истребителей Dassault Rafale F3-R были официально приняты на вооружение. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о новых боевых самолетах, которые будут служить в ВВС Индии.

Индийские военно-воздушные силы были основаны 8 октября 1932 года и сегодня по численности личного состава и техники занимают четвертое место, уступая только России, США и Китаю. Изначально это были вспомогательные силы Британской империи во время Второй мировой войны. Поэтому до 1950 года ВВС Индии носили приставку Royal — «Королевские». С полноценным переходом власти в стране к республиканскому правительству приставку убрали.

Как страна, которая хочет иметь лидирующие позиции в своем регионе и на фоне обострения отношений с Китаем и Пакистаном, Индия задумалась об обновлении боевой авиации. 29 июля авиабаза «Амбала», находящаяся к северу от городского района Амбала-Кантт в Харьяне, приняла первую пятерку многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale F3-R. Поступление на вооружение совершенно нового типа боевых самолетов было для страны первым более чем за 20 лет. На этой авиабазе расквартирована 17-я эскадрилья Golden Arrows («Золотые стрелы»), в состав которой и были зачислены новые Rafale.

The Chief of the Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria & AOC-in-C WAC Air Marshal B Suresh welcomed the first five IAF Rafales which arrived at AF Stn Ambala today. #IndianAirForce #RafaleInIndia #Rafales pic.twitter.com/xNK97fwynf

Эскадрилья Golden Arrows была сформирована 1 октября 1951 года. Первыми самолетами этого подразделения были поршневые North American Harvard IIB. Позже летчики пересели на реактивные de Havilland Vampire. В 1957 году Golden Arrows стала первой эскадрильей ВВС Индии, которая эксплуатировала британские истребители-бомбардировщики Hawker Hunter. В 1975-м были получены в распоряжение советские МиГ-21М, которые списали зимой 2011 года.

История взаимоотношений индийских ВВС и авиастроителей Франции имеет давние корни. После обретения независимости Индия стала первым с 1930-х годов экспортным заказчиком французских боевых самолетов — в 1953 году был размещен заказ на 71 истребитель-бомбардировщик Dassault Ouragan. Позже поступили истребители-бомбардировщики Dassault Mystère IV и противолодочные самолеты палубного базирования Bréguet Br.1050 Alizé. За ними последовали истребители-бомбардировщики Sepecat Jaguar и многоцелевые истребители Mirage 2000.

Пополнение индийских военно-воздушных сил — это многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные компанией Dassault Aviation. Rafale F3-R является полностью французским детищем и предназначен для перехвата самолетов противника, завоевания превосходства в воздухе и для противовоздушной обороны в целом. Истребитель имеет треугольное крыло с высокорасположенным передним горизонтальным оперением. Переднее поворотное горизонтальное оперение служит для увеличения маневренности.

Конструкцию планера на 25% по массе составляет углепластик. Значительная часть элементов планера изготовлена из алюминиево-литиевых сплавов. Это позволило снизить общий вес конструкции.

Уделялось внимание и снижению радиолокационной заметности. Этого получилось добиться благодаря интегральной форме планера с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа, туннельным воздухозаборникам и широкому применению радиопоглощающих покрытий. Истребитель оснащен оптоэлектронной системой переднего обзора OSF (Optronique Secteur Frontal). В ее состав входит широкоугольный теплопеленгационный датчик и тепловизор с длиннофокусной оптикой, объединенный с лазерным дальномером.

Для военно-морского флота Франции был разработан специальный вариант самолета, который получил обозначение Rafale М. У него усиленная конструкция шасси и планера, есть тормозной гак, выдвижная лестница. В результате самолет стал тяжелее своего брата на 500 кг. Силовая установка представлена двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Snecma М88-2Е4, тяга каждого из них на форсажном режиме составляет 7445 кгс.

Доставка истребителей в Индию началась с того, что 27 июля 2020 года самолеты вылетели из своего «родительского дома» — завода компании Dassault Aviation во французском Мериньяке. Переброска прошла в два этапа: первый на расстояние 5800 км, а второй — 2700 км. По пути следования Dassault Rafale совершили запланированную остановку на авиабазе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах для отдыха экипажей. Самолетам он был ни к чему. Дозаправка в воздухе обеспечивалась парой французских топливозаправщиков Airbus A330 MRTT. Один из них впоследствии приземлился в Индии. Он привез актуальный сегодня груз — респираторы и тесты на определение COVID-19. Индийские топливозаправщики Ил-78 поддерживали истребители на заключительном этапе полета, а когда Rafalе вошли в воздушное пространство страны, их сопровождала пара истребителей Су-30МКИ.

The five Rafales escorted by 02 SU30 MKIs as they enter the Indian air space. @IAF_MCC pic.twitter.com/djpt16OqVd

29 июля новые Rafalе приземлились на авиабазе «Амбала». А 10 сентября прошла торжественная церемония официального принятия их на вооружение. В ней принимали участие высокопоставленные лица — министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

4 ноября индийские ВВС получили вторую партию Rafale из трех самолетов. В этот раз перелет был беспосадочным — за более чем 8 часов истребители преодолели расстояние свыше 6800 км от авиабазы «Истр» во Франции до авиабазы «Джамнагар» в штате Гуджарат на западе Индии. Таким образом общее число самолетов этого типа достигло восьми.

The second batch of three Rafale aircraft got airborne from Istres airbase in France and flew for over eight hours before landing at an IAF base. They covered a distance of over 3700 nautical miles with three in-flight refuellings. pic.twitter.com/gHEixnMh2B