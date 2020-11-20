В Киеве объяснили, почему Украина и США поддерживают героизацию нацизма

Киев, 20 ноября. На днях третий комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «О борьбе с героизацией нацизма», предложенный Россией. За документ проголосовали 122 страны мира, 53 воздержались, а две высказались против — США и Украина. Эксперты считают, что позиция Украины никого не смущает, потому что страна давно потеряла стыд. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Соединенные Штаты и Украина — единственные страны, которые не поддержали в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Для Киева и Вашингтона это уже стало традицией — за резолюцию голосуют каждый год, начиная с 2005-го, и эти два государства против уже больше десяти лет. Украинские политики предпочитают говорить, что «вся проблема в инициаторе резолюции». Мол, ни Штаты, ни Украина не хотят отдавать голос за документ, предложенный Россией.

На деле же все на Украине понимают, что решающую роль здесь играет внутренняя «политика исторической памяти». На Украине с 2014-го чтут кровавых карателей из ОУН-УПА1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и дивизии СС «Галичина», которые сотрудничали с нацистской Германией и тысячами убивали евреев, поляков и собственных сограждан. В стране регулярно проводят марши в честь лидеров ОУН, палачей Степана Бандеры и Романа Шухевича, пышно отмечают их дни рождения и т. д.

Дипломаты обеих стран привели «выдающиеся» аргументы для оправдания своей позиции. Спикер от США Джейсон Мак заявил, голосуя против резолюции, что Вашингтон «выступил за свободу выражения мнений». А сам проект резолюции — прикрытие «российской пропаганды, очерняющей соседние государства». Заместитель постпреда Украины при ООН Игорь Яременко сообщил — документ «не имеет ничего общего с борьбой против нацизма и неонацизма, но призвана скрыть «пропагандистские мотивы Москвы». И вообще, это в России «манипулируют историей и вмешиваются во внутренние дела соседей».

Аналитики уверены, что такое голосование — прямой результат политики «переписывания истории», инициированной США и Британией в начале «нулевых». Если поначалу она вызывала оторопь у ученых-историков и ярость политиков из десятков стран мира, то сегодня к искажению англосаксами общеизвестных фактов в мире просто привыкли. Ну, как привыкают к безруким-безногим инвалидам соседи по улице — видеть тяжко, но жить-то как-то надо.

Важно и то, что поколение, видевшее Вторую мировую своими глазами, на себе испытавшее ее тяготы, сегодня практически полностью ушло. Страшно даже представить, какие чудовищные погромы после такого инцидента учинили бы сотни тысяч ветеранов великой войны в Америке и на Украине, будь они сегодня живы. Если бы подобное голосование в Генассамблее ООН случилось, допустим, в 1960-м, то делегатам из США и Украины никто из коллег не подал бы руки до конца жизни. Но, увы, времена меняются, а память имеет свойство стираться.

Напомним, резолюция рекомендует всем странам мира принять меры в сферах законодательства и образования, чтобы «предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, отрицание преступлений против человечности и военных преступлений». В ней сказано — все государства должны запретить любое чествование нацистского режима и его союзников. Да, документ не имеет силы закона, но он является веским моральным аргументом. Государства, поддержавшие его, могут на этом основании менять свои законы.

Как считает киевский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, позиция Украины означает, что страна плотно застряла в политической архаике, которая тянет ее на дно.

«Украине стоило бы воздержаться от такой позиции. Дело в том, что у нас на Украине законы, направленные якобы против нацистов, на самом деле применяют против коммунистов. А политика воинствующего антикоммунизма, которую нам навязали США и националисты, предполагает политическую реабилитацию гитлеровских коллаборантов, — говорит аналитик. — В этих условиях любое осуждение нацизма, утверждения, что «нацизм — это зло», наталкивается на отчаянное сопротивление. Многим нашим политикам нацисты куда ближе по духу, чем коммунисты. Они тщательно это скрывают, но время от времени эта близость вылезает».

Все это может вскоре измениться, ведь в стране снова пошел процесс идеологической поляризации по итогам местных выборов, указывает Золотарев.

«Но все же для большей части Украины не приемлема героизация нацистов и их пособников-карателей из УПА, в какие бы маски «патриотов Украины» их ни рядили. Да и сами националистические движения теряют популярность в стране. Хотя нацисты еще продолжают выполнять свои задачи, «кошмарить» любой намек на пророссийскость, на реабилитацию СССР, — считает аналитик. — На них лежат функции морально-политического террора, но сами они никакой самостоятельной роли не играют, иначе давно бы уже сидели за решеткой. У них есть надежная политическая «крыша», которая защищает их от уголовного преследования».

Аналитик считает — да, публично поддерживать героизацию нацизма стыдно. Но для ООН это уже все не остро — резолюция все равно принята, а Украину давно перестали воспринимать всерьез.

«Можно по-разному относиться к экс-президенту Кучме, но, по крайней мере, при нем к стране было хоть какое-то уважение. Сейчас на нас смотрят, как на проамериканскую марионетку, как на мелкий инструмент глобальной геополитики США, как на абсолютно несубъектную страну. Это глупо, и здесь нечем гордиться. Это показывает, во-первых, мелкотравчатость нашей политики, а во-вторых, что Украина погрязла в политической архаике, которая тянет ее на дно», — подчеркнул Золотарев.

По его словам, с офисом президента такие голосования в ООН согласовываются просто.

«Есть директива МИД, глава которого должен «сверять часы» с президентом, отвечающим за внешнюю политику. Но во главе МИД у нас сейчас представитель той части общества, для которой дивизия «Галичина» «защищала родину», а не присягала на верность Гитлеру. Ну, а сам президент «дует на холодное», он очень боится потревожить патриотов, чтобы его не обвинили в непатриотизме и «зраде». То есть, Зеленский в этом вопросе занял «позицию ночного сторожа», и такое голосование в ООН неудивительно», — замечает эксперт. «Мы видим, как лидеры мнений в разных частях страны пытаются насадить этот «галичанский дискурс», стараясь «натянуть сову на глобус». Ни к чему хорошему это не приведет: или сова порвется, или глобус сломается, — прогнозирует глава «Третьего сектора». — Тем временем, адекватные украинцы вынуждены массово уходить во внутреннюю эмиграцию. Понятно, что они не считают такую Украину своим государством — со всеми вытекающими последствиями. Поэтому люди и в налогах видят зло, и своих детей в армию не спешат отдавать. Кстати, престиж армии, на который в 2014–2015-м еще были какие-то намеки, сейчас полностью обнулен».

Лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга уверен — в ООН Украина слепо плетется в фарватере США, у которых никогда не было стыда.

«В ООН вновь приняли резолюцию, осуждающую возрождение нацизма, две страны голосовали «против»: Соединенные Штаты и Украина. Так уж устроен человеческий мир: ты можешь быть согласен, можешь быть не согласен, или можешь сказать, что «еще не разобрался с вопросом», или еще чего-нибудь соврать и воздержаться. То есть ты можешь иметь свое мнение, но тебе может быть стыдно демонстрировать то, что ты реально считаешь. Это значит, что ты, конечно, подлец, но еще хоть какие-то ошметки совести у тебя остались. Ведь тебе же еще может быть стыдно».

По мнению Волги, сами Соединенные Штаты стыда не имели никогда — у них были только политические и бизнес-интересы.

«Убив миллион иракцев только потому, что Дик Чейни вместе с Бушем-младшим сделали бизнес на иракской нефти, они уверенно показали всему миру, какой именно прибор они клали на вопросы о совести и о международном праве, — сообщил эксперт. — Мы же, украинцы, никогда сволочами не были. Разве только некоторые из нас, которые где-то там, на западе страны, принимали нацистов хлебом-солью и вступали во «вспомогательную полицию». Но это не были мы, это были выродки неизвестной породы. Однако, по какой-то причине наша сегодняшняя власть решила вновь показать на весь мир, что мы такие же бесстыдные сволочи, как и американцы».

Волга признает — современная Украина потеряла стыд давно и полностью.

«Думаю, мы потеряли совесть в тот момент, как только начали приколачивать памятные доски во славу Бандеры вдоль всего Московского проспекта в славном городе Киеве. А теперь — чего уж там. Проголосовать можно было, осуждая нацизм, то есть за резолюцию. Можно было воздержаться. А можно было проголосовать за нацизм. Украина выбрала третье — вновь проголосовала за нацизм. Это позор», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.