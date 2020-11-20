Актриса Ольга Медынич рассказала о панике продюсеров из-за коронавируса

Москва, 20 ноября. Актриса Ольга Медынич рассказала о съемочном кинопроцессе в условиях пандемии коронавируса.

Звезда указала, что все находится в подвешенном состоянии. Если кто-то из съемочной группы заболеет, то весь съемочный процесс останавливается. Каждый день актриса приходит на площадку и думает, будет ли работа завтра или нет.

«Продюсеры в панике, потому что, если заболевает один человек, проект останавливается. Киношники безумные люди», — сказала 38-летняя артистка в беседе с журналистами.

По ее словам, первые 15 минут на съемочной площадке все ходят в медицинских масках, но потом средства индивидуальной защиты «висят на одном ухе», поскольку тяжело носить аппаратуру и дышать в маске.

«В общем не могу сказать о планах, я надеюсь только, что все будут живы-здоровы», — добавила артистка.

Пандемия коронавируса нового типа внесла серьезные изменения в жизни многих людей. В частности, была временно прекращена работа предприятий, остановились съемки фильмов. Более того, из-за пандемии многие киностудии приняли решение перенести даты премьер своих картин, а некоторые и вовсе отказались от кинотеатров в пользу стриминговых платформ.

Ранее Федеральное агентство новостей назвало российских режиссеров, которые были удостоены престижных наград в сфере киноискусства. В частности, Никита Михалков получил «Оскар» в номинации лучший фильм на иностранном языке за картину «Утомленные солнцем». Режиссер игрового и документального кино Александр Сокуров вошел в сотку лучших режиссеров мира, многие его картины удостоены призов различных кинофестивалей.