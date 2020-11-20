Депутаты бундестага проголосовали за поддержку «Северного потока — 2»

Берлин, 20 ноября. Депутаты бундестага большинством голосов выступили за инициативу фракции «Альтернатива для Германии» по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба немецкого парламента.

Предложение по трубопроводу поддержали представители всех фракций, кроме «Зеленых». Председательствующая на пленарном заседании бундестага Клаудиа Рот сообщила, что за инициативу проголосовали 556 депутатов. 83 человека выступили против, один голосующий воздержался.

В некоторых российских СМИ появились странные публикации по поводу голосования в бундестаге. Например, РБК пишет, что немецкий парламент якобы отклонил инициативу о поддержке «Северного потока — 2». По каким-то причинам в публикации данного СМИ говорится, что 556 депутатов, на самом деле поддержавших предложение «Альтернативы для Германии», будто бы проголосовали против.

Такую же ошибку допустила «Газета.ру». Издание пишет, что инициативу, в которой указывается на необходимость достройки газопровода всеми имеющимися средствами, якобы поддержали всего 83 парламентария.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что действия США против «Северного потока — 2» напоминают методы мафии. Он также отметил, что с приходом нового американского лидера политика Вашингтона вряд ли изменится.