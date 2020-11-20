Симферополь, 20 ноября. Власти Крыма отреагировали на слова советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына о необходимом условии для «возвращения» полуострова.

Ранен Куницын выступил с заявлением, что для восстановления контроля над Крымом необходимо «вернуть мозги людей», то есть перевернуть их сознание. В ответ на это постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов призвал Киев подумать о том, как государству вернуться на путь единства с Россией.

«Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи», — приводит слова Мурадова РИА Новости.

Мурадов также обратил внимание на то, что до сих пор хранит документы,которые когда-то подписывал Куницын с Юрием Лужковым о строительстве моста через Керченский пролив. При этом крымчане остались верны присяге верности до конца, уверен вице-премьер. И более того, сам Куницын, являющийся ветераном Афганской войны, когда-то сам гордился величием нашего народа в Великой Отечественной войне, обращает внимание Мурадов.

Крым стал частью России в 2014 году после единого референдума. На нем подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает, несмотря на законность процедуры. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.