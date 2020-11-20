СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк тайно посетила шоу Андрея Малахова

Москва, 20 ноября. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от онкологического заболевания, тайно посетила киностудию имени Горького, где проходят съемки шоу «Прямой эфир».

В Сети последние недели ходили слухи, что знаменитость примет участие в съемках программы с Андреем Малаховым, но никаких официальных заявлений на этот счет не было.

Инсайдер сообщил, что ночью на киностудии была звезда «Моей прекрасной няни». Ее приезд держался в строжайшем секрете, и чтобы не распространять информацию о визите знаменитости работникам студии приказали не ходить по коридорам и выключить смартфоны.

«Нам сказали, выходить из гримерных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть, скоро сами все узнаете, понятное дело это Анастасия Заворотнюк. Здесь на студии Горького давно ходят слухи, что планируется выпуск съемки «Прямого Эфира» с Настей», — приводит Popcake слова источника.

Как сообщил сотрудник «Горьковки», в коридорах чувствовалось напряжение, появилось в два-три раза больше охранников, но в целом все прошло спокойно.

Анастасия Заворотнюк уже больше года не появляется на публике. В конце лета прошлого года в прессу просочилась информация, что любимица публики борется с раком головного мозга. Недавно появились сведения, что сейчас Заворотнюк находится дома в кругу семьи. За ней ухаживает супруг, фигурист Петр Чернышев, который отлучается от Анастасии только из-за рабочих дел.