Матвиенко: Россия готова напоминать миру об уроках Нюрнберга

75 лет назад 20 ноября в Нюрнберге состоялось первое заседание стран-участниц антигитлеровской коалиции на Международном военным трибунале над бывшими руководителями Третьего рейха. О том, почему у России было и будет особое отношение к итогам Нюрнберга, о современной героизации пособников нацистов и о работе России по признанию Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ФАН представляет отрывки из авторской колонки, опубликованной спикером Совфеда в памятный день.

«Суд народов» оправдал все ожидания

С проведением Нюрнбергского процесса народы мира связывали надежду на справедливое возмездие, пишет в авторской статье Валентина Матвиенко. Время показало, что Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания, считает она.

«Оправдал, прежде всего, в главном – в бескомпромиссном осуждении нацизма, национал-социализма во всех ипостасях и проявлениях. Решения трибунала во многом создали новую правовую и политическую реальность. Неприятие агрессии, диктата, экстремизма, тоталитаризма, подавления прав и свобод человека – то есть все, что сейчас является неотъемлемым элементом международного права, современного мирового порядка, стало таковым благодаря Нюрнбергу», – говорится в тексте.

Международный трибунал распространил правовую ответственность не только на тех, кто отдавал преступные приказы, напоминает Матвиенко, но и на их исполнителей. И главное – отменил срок давности за преступления фашистов. Нацистские преступления решено было назвать «злом на все времена», которое невозможно оправдать идеалистическими лозунгами и обстоятельствами. Валентина Матвиенко называет это «аксиомой Нюрнберга», которую нельзя опровергнуть.

И тем нее менее, констатирует автор, 75 лет спустя мир наблюдает за тем, как в некоторых странах «неприкрыто идет героизация пособников нацистов, тех, кто действовал в составе карательных команд, эсэсовских формирований».

Председатель Совета Федерации призывает государства и народы противостоять любым попыткам «исказить правду, память о Второй мировой войне, принизить, скрыть значение Нюрнбергского суда, поставить под сомнение справедливость его решений». За прошедшие десятилетия не было озвучено ничего, что могло бы вызвать сомнения в доказательной силе представленных фактов, юридической безупречности процесса, правовой обоснованности принятых в Нюрнберге решений, напоминает она.

Россия готова напоминать миру о Нюрнберге

У России было и будет особое отношение к итогам Нюрнберга, считает Валентина Матвиенко. Наши причины на эту память – и самые большие потери от гитлеровской агрессии, и призвание к учреждению Международного военного трибунала для расследования военных преступлений еще в 1942 году, перечисляет автор, а также сам принцип существования нашего многонационального и многоконфессионального государства

«Для нас допустить возможность возрождения нацизма, заявлений о чьем-то расовом, национальном, религиозном, культурном превосходстве равносильно действиям по разрушению основ нашего Отечества, разрушению России», – утверждает она.

По ее мнению, именно в этом причины столь твердой позиции России и ее противостояния переписыванию истории Второй мировой войны, ее итогов, в том числе решения Нюрнбергского трибунала. Россия готова напоминать и напоминать об этом миру, это ее «особая миссия», уверена Матвиенко. В качестве примеров спикер Совфеда приводит недавнее признание российским судом массовых убийств советских граждан в Новгородской области геноцидом, а также другие расследования подобных исторических уголовных дел, которые идут в России.

Русофобия в одном ряду с неонацистскими движениями

«Мир не должен повторить допущенные трагические ошибки», – заявляет в статье, посвященной Нюрнбергу, Матвиенко и напоминает о том, что сегодня в ряде стран Восточной Европы действуют радикальные, экстремистские организации, в том числе неонацистского толка. В их ряд она ставит и русофобию.

«Процесс этот приобретает масштабы вызова, игнорирование которого чревато серьезными проблемами. Мы не должны забывать уроков истории, – пишет Валентина Матвиенко. – Ответственность каждого человека за происходящее в его стране, в мире в целом никуда не делась, она даже возросла».

На национальном уровне и в международном масштабе многое зависит от парламентариев, утверждает председатель Совфеда и говорит об инструментах своих коллег: законодательной деятельности, трибуне, прямой поддержке народа, международном сотрудничестве. По ее словам, Совет Федерации уже обратился в ООН с призывом о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, предложил создать единый реестр мемориалов и памятников борцам с нацизмом.

Напомним, во время Нюрнбергского процесса на скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники. Международный военный трибунал заседал почти год. В ходе процесса провели 403 открытых судебных заседания, допросили 116 свидетелей, рассмотрели свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и кинообвинения.

Международный военный трибунал признал всех подсудимых (за исключением Шахта, Фриче и фон Папена) виновными в осуществлении заговора с целью подготовки и ведения агрессивных войн, а также в совершении бесчисленных военных преступлений и тягчайших злодеяний против человечности. К смертной казни через повешение были приговорены 12 нацистских преступников, остальные получили сроки вплоть до пожизненного заключения.