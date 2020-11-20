Новый адвокат Ефремова Андрей Алешкин рассекретил сумму гонорара

Москва, 20 ноября. Адвокат Андрей Алешкин, добивающийся освобождения актера Михаила Ефремова, раскрыл размер своего «символического» гонорара.

Алешкин сменил в роли защиты оскандалившегося актера другого адвоката — Эльмана Пашаева. Несмотря на тяжелое дело, Алешкину за несколько недель удалось найти общий язык с представителем потерпевшей стороны, юристом Александром Добровинским. В беседе с изданием «Собеседник» новый адвокат Ефремова назвал сумму, которую он потребовал от артиста.

«Десять рублей! Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли и с удовольствием защищаю его за десять рублей», — ответил он.

Свою позицию он объяснил тем, что взял это дело «для кармы». При этом он был бы готов взяться за защиту актера и бесплатно, однако по законодательству Российской Федерации договор нельзя заключить без оплаты. При этом сумма также была выбрана не случайно. Как пояснил Алешкин, он не готов бороться за «символический рубль», о котором ранее говорил Добровинский.

«Я не хочу быть, как Добровинский! Я дороже! Причем в десять раз!» — сказал новый адвокат Ефремова.

Кроме того, в обмен на освобождение Алешкин потребовал от Ефремова пожизненный абонемент на выступления артиста.

Напомним, ранее адвокатских статусов были лишены представляющие интересы потерпевших и обвиняемого Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Алешкина нанял Никита Джигурда для защиты своего друга Ефремова на стадии апелляции.