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Новый адвокат Ефремова Андрей Алешкин рассекретил сумму гонорара

Новый адвокат Ефремова Андрей Алешкин рассекретил сумму гонорара

Москва, 20 ноября. Адвокат Андрей Алешкин, добивающийся освобождения актера Михаила Ефремова, раскрыл размер своего «символического» гонорара.

Алешкин сменил в роли защиты оскандалившегося актера другого адвоката — Эльмана Пашаева. Несмотря на тяжелое дело, Алешкину за несколько недель удалось найти общий язык с представителем потерпевшей стороны, юристом Александром Добровинским. В беседе с изданием «Собеседник» новый адвокат Ефремова назвал сумму, которую он потребовал от артиста.

«Десять рублей! Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли и с удовольствием защищаю его за десять рублей», — ответил он.

Свою позицию он объяснил тем, что взял это дело «для кармы». При этом он был бы готов взяться за защиту актера и бесплатно, однако по законодательству Российской Федерации договор нельзя заключить без оплаты. При этом сумма также была выбрана не случайно. Как пояснил Алешкин, он не готов бороться за «символический рубль», о котором ранее говорил Добровинский.

«Я не хочу быть, как Добровинский! Я дороже! Причем в десять раз!» — сказал новый адвокат Ефремова.

Кроме того, в обмен на освобождение Алешкин потребовал от Ефремова пожизненный абонемент на выступления артиста.

Напомним, ранее адвокатских статусов были лишены представляющие интересы потерпевших и обвиняемого Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Алешкина нанял Никита Джигурда для защиты своего друга Ефремова на стадии апелляции.

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