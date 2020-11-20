Врач рассказал о роли гаджетов при диагностике коронавируса

Москва, 20 ноября. Сосудистый хирург Амиран Демуров разъяснил россиянам, почему не стоит полагаться только на пульсоксиметр при диагностике коронавирусной инфекции.

Многие соотечественники на фоне пандемии коронавируса пополняют домашнюю аптечку, покупая в том числе различные медицинские гаджеты. Одним из востребованных стал пульсоксиметр — портативный прибор для измерения сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови.

Эксперт отметил, что это, действительно, важный прибор, но его показатели — это не единственное, что позволит оценить тяжесть заболевания. По его словам, определение уровня насыщенности крови кислородом — один из тестов при поражении легких.

«При коронавирусе возможно поражение легких, соответственно падает насыщение кислородом. Эти данные – один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной», — пояснил он.

Демуров подчеркнул, что решение может принимать только специалист. Поэтому он обратился к россиянам с призывом не заниматься самолечением, если пульсоксиметр показал низкий уровень кислорода.

«Нет одного критерия, который позволяет человеку без специального образования определить, что с ним происходит. Не зря у нас врачи по 6 лет учатся в институте, а потом минимум 3 года учатся более узкой специализации», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Специалист, объясняя причины низкого уровня кислорода, указал на случаи, когда человек может находиться в малонасыщенном кислородом помещении. По этой причине у человека может понизиться уровень кислорода, и, соответственно, на приборе будут низкие показатели.