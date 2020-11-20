Партия бесплатных лекарств от COVID-19 пришла в Новосибирскую область

Новосибирск, 20 ноября. Первая партия из 3,5 тыс. упаковок препарата «Фавипиравир» поступила в Новосибирскую область для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

По словам министр здравоохранения региона Константина Хальзова, регламент выдачи препаратов разработал минздрав Новосибирской области. Медработники будут выдавать «Фавипиравир» в домашних условиях пациентам с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом. Препарат получат 13 тыс. человек.

В конце октября Минздрав РФ опубликовал рекомендации по лечению COVID-19. В документе названы шесть препаратов, которые могут быть применены в лечении коронавируса. Это фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин и интерферон-альфа.