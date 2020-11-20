Россиян предупредили о новых схемах мошенников в период пандемии

Москва, 20 ноября. Юристы рассказали о дерзких мошеннических схемах, которые преступники применяют в период пандемии COVID-19.

В Сети с начала пандемии появилось множество предложений «противоковидных» товаров. Пользователям предлагают купить обереги, «лечебно-профилактические» очистители воздуха, «исцеляющие» благовония, «убивающие вирус» маски, ритуалы, заговоры и снятие порчи. В некоторых городах продавцы таких товаров даже ходят по квартирам.

Помимо товаров, злоумышленники предлагают высокооплачиваемую работу. Для трудоустройства мошенники просят приобрести дорогую литературу или пройти на сторонних сайтах тестирование. В результате преступники получают доступ к персональным данным жертвы, в том числе к их паролям.

Имеющим непогашенные кредиты россиянам мошенники предлагают помощь в оформлении банкротства. За свои «услуги» аферисты просят внести предоплату, после чего пропадают.

Кроме того распространение получили схемы с рассылкой фейковых штрафов за нарушение самоизоляции, фальшивые благотворительные фонды, продажа справок об отсутствии коронавируса, специальных «вакцин» и «лекарств».

Адвокат Валерий Чесных отметил, что кибермошенники пользуются «кликабельностью» темы и регистрируют различные домены с содержанием слов covid, «коронавирус» и других попадающих в повестку пандемии.

«Актуальную тематику злоумышленники применяют с одной единственной целью – украсть ваши данные или деньги, а лучше и то, и другое», — подчеркнул юрист в комментарии для Mk.ru.

Ранее адвокат Павел Волошин заявил, что современное законодательство России защищает россиян от «сливов».