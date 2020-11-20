Слова Путина о пандемии впечатлили китайцев

Пекин, 20 ноября. Президент России Владимир Путин является прагматичным лидером, честным и справедливым. Такое мнение озвучили читатели китайского издания Guancha.

Пользователи оставили комментарии под материалом о заявлении российского лидера, которое он сделал в ходе встречи лидеров стран БРИКС. Обращаясь к властям Китая Владимир Путин отметил успехи Пекина по борьбе с коронавирусом. По словам президента, это еще раз доказывает, что новую инфекцию можно победить. При этом пути борьбы с заболеванием, которые использовал Китай, он назвал «существенными, ясными и понятными».

Данные слова было высоко оценены читателями китайского издания. Своими мыслями они поделились в комментариях под статьей.

«Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать», «Путин – очень зрелый политик и совсем не политикан», «Такой прагматичный лидер избавил бы мир от лишних хлопот», — пишут они.

Также комментаторами было отмечено, что Путин глубоко понимает усилия, которые приложил Китай для профилактики эпидемии. Потому его слова должны поспособствовать предотвращению пандемии не только в России, но и во всем мире.

Напомним, во вторник российский лидер принял участие в 12-м саммите БРИКС, который в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире было решено провести в онлайн-формате. В ходе мероприятия была затронута актуальная тема борьбы с пандемией. Путин подчеркнул, что полностью разделяет мнение бразильского коллеги Жаира Болсонару, который высказался за отделение противостояния инфекции от политики.

Ранее Владимир Путин предложил поощрять участвующих в борьбе с COVID-19 студентов-медиков. Об этом пишет телеканал RT.