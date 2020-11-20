Сестра Быстрицкой рассказала об опыте общения с Дрожжиной и Цивиным

Москва, 20 ноября. Сестра актрисы Элины Быстрицкой рассказала, что раньше ей доводилось общаться с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, обвиняемыми в мошенничестве.

Дело в том, что ранее семья Быстрицкой также оказалась обманута. Помощница знаменитой актрисы Ксения Рубцова вошла в доверие Быстрицкой и после этого завладела деньгами пожилой звезды. Дело закончилось судом, в котором оппоненткой обвиняемой выступила сестра актрисы София Шегельман. В результате экс-помощница Быстрицкой была объявлена виновной.

В общении с KP.ru Шегельман прокомментировала скандальное дело Дрожжиной и Цивина. Следствие обвиняет их в том же, что и Рубцову — в присвоении личного имущества усопшего актера Алексея Баталова.

По словам Шегельман, раньше о Цивине и Дрожжиной она ничего не знала. Пара подошла к ней на кладбище в день похорон. Как поясняет сестра знаменитой артистки, тогда Дрожжина дала ей свою визитку и настойчиво предложила свою услуги — якобы она является руководителем актерской Гильдии.

«Обращаться к ним за помощью я не стала. И даже не вспоминала о них до недавнего времени — пока не увидела по телевизору в разрезе истории ограбления Баталовых. Связаны ли Цивин и Дрожжина с Ксенией Рубцовой, отбывающей сейчас наказание, мне достоверно неизвестно. Но я это допускаю», — сказала Шегельман.

Напомним, ранее продюсер Марк Рудинштейн заявил, что обвиняемые в мошенничестве супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин пытались влезть в семью покойного Спартака Мишулина. Рудинштейн отметил, что был знаком со скандальными супругами и его не удивили новости о попытках пары завладеть чужим наследством. По его словам, Дрожжина и Цивин не раз пытались попасть на фестиваль «Кинотавр».