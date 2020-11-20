Ротару выступит на «Песне года» в России

Москва, 20 ноября. Певица София Ротару готова выступить на «Песне года» после более чем годовалого отсутствия в России. Об этом заявил ее концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, чтобы выступить на «Песне года», артистка готова отсидеть положенный карантин. Выступление Ротару на фестивале будет бесплатным, так как у певицы давняя дружба с российским композитором Игорем Крутым.

Лавров добавил, что Ротару может выступить бесплатно у друзей. Кроме того исполнительница не берет деньги за появление в новогодних огоньках. За сольные выступления певице платят валютой не менее 50 тыс. долларов.

«За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар. Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на «Первом канале» и «России 1» Ротару тоже не платят», — подчеркнул Лавров в комментарии для издания «Собеседник».

В августе Ротару отпраздновала 73-й день рождения. Поздравления в адрес исполнительницы направили многие звезды шоу-бизнеса. В том числе певец Филипп Киркоров и композитор Игорь Крутой.

Киркоров, выложил на своей странице в Instagram совместный снимок назвал Ротару несравненной. Крутой опубликовал видео на песню «Соло для планеты с оркестром», которую написал для Ротару еще в 1987 году. Композитор также вспомнил несколько приятных воспоминаний, связанных с Ротару. По словам Крутого, с певицей он дружит и сотрудничает уже 43 года.