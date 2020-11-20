Переболевшие COVID-19 пациенты назвали необычное последствие инфекции

Москва, 20 ноября. Некоторые переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на выпадение зубов после выздоровления.

Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты в сообществе Survivor Corps делятся своими историями. При этом сотни из них пожаловались, что после выздоровления у них начали выпадать зубы и болели десны, что для некоторых было нетипично.

По мнению биолога, медицинского директора Фонда ангиогенеза Уильяма Ли, подобные проблемы могут быть связаны с кровообращением, поскольку коронавирус оказывает воздействие на кровеносные сосуды, что приводит к образованию тромбов и закупорке кровотока. А повреждение сосудов может стать причиной проблемы с зубам, передает издание Huffington Post.

Эксперты подчеркивают, что необходимо провести соответствующие исследования, на основе которых можно будет сделать верные выводы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты следят за изменениями COVID-19 и уже провели свыше 1,2 тыс. исследований. На эпидемиологический потенциал вируса его сегодняшние изменения никак не влияют, отметила глава Роспотребнадзора, уточнив, что коронавирус не становится более вирулентным или патогенным. Она подчеркнула, что в прогнозах ученых всего мира сейчас нет мутаций, которые могли бы вызвать серьезное осложнение.

На текущей неделе Попова утвердила новую редакцию правил по профилактике распространения COVID-19, передавал RT. В частности, пациентов с коронавирусом после прохождения лечения можно будет выписывать при получении одного отрицательного ПЦР-исследования на наличие возбудителя COVID-19. Ранее для выписки требовалось два отрицательных теста.