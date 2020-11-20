Прохор Шаляпин пояснил, почему Бузова не является угрозой для звезд

Москва, 20 ноября. Популярная певица и блогер Ольга Бузова не сможет «забрать работу» у других звезд российской эстрады, считает певец Прохор Шаляпин.

По словам исполнителя, Бузова является трудолюбивой и в чем-то «наглой» девушкой. Тем не менее, скандальная певица не имеет необходимого таланта и навряд ли сможет поступить в какое-либо музыкальное училище или Гнесинскую академию. Все дело в том, что у нее нет фундаментальных знаний, считает Шаляпин.

«Бузова? Ну, кому она угроза. Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звезд эстрады. Она социальное явление, но не более того», — сказал певец в беседе с Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Прохор Шаляпин позволяется себе резко критиковать звезд современной эстрады. Так, например, ранее он сделал громкое заявление о российских артистах, которые давно заработали на безбедную жизнь По мнению певца, звезды, которые зарабатывают миллионы на своих выступлениях и постоянно светятся на телевидении, должны завершить свою карьеру и дать дорогу молодым.

«Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль», — сказал Шаляпин.

В частности, он обратил внимание на слова певца Валерия Меладзе, который предложил коллегам бойкотировать новогодние шоу. По словам Шаляпина, в прошлые годы у некоторых звезд было по пять-семь новогодних корпоративов, на которых они «зарубили» огромные деньги.