Меркель назвала сроки регистрации вакцины от COVID-19 в Европе

Берлин, 20 ноября. Евросоюз рассчитывает, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в Европе уже в декабре, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По итогам проходившего в формате видеоконференции саммита ЕС Меркель сообщила, что Еврокомиссия обратилась с просьбой ко всем странам представить планы вакцинации. По ее словам, «новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадеживающе».

«Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе [вакцины] в декабре или вскоре после Нового года», — сообщила канцлер ФРГ, добавив, что в те же сроки начнется вакцинация.

На данный момент Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины с несколькими производителями, среди которых BioNTech-Pfizer. В компании днем ранее заявили, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса показал ее эффективность на уровне 95%, передавал RT.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире идут разработки около 170 проектов по вакцинам против коронавируса. Первой в мире препарат зарегистрировала Россия. Вакцина получила название «Спутник V».

Как сообщал «Царьград», вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца этого года — до 10 декабря. Пока, по ее словам, речь идет лишь о небольших партиях препарата. Специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают еще три прототипа вакцины от коронавируса. В основу каждого препарата легли разные технологии.