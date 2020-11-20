ГИБДД сможет выявлять пьяниц и наркоманов за рулем за 15 секунд

Москва, 20 ноября. Автоинспекторы получат новые приборы, которые позволят им мгновенно определять наличие алкоголя или наркотиков у водителей.

Как сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, прибор отличается от классического алкотестера. Он сможет устанавливать факт употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ.

«Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество», — сообщил Черников РИА Новости.

Индикатор может определить наличие в организме наркотиков за 15 секунд. После процедуры водитель будет отправлен на медосвидетельствование, но до этого момента за руль он больше не сядет.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного, передавал RT. Оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.

В конце октября стало известно, что злостных нарушителей правил дорожного движения внесут в единую базу данных, которая будет создана в РФ в начале 2021 года. В базе данных — открытой цифровой платформе ГИБДД — будут накапливаться сведения обо всех злостных нарушителях правил, замеченных на российских дорогах, вне зависимости от их гражданства.