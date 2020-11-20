ВОЗ рекомендует отказаться от лечения пациентов с COVID-19 ремдесивиром

Женева, 20 ноября. ВОЗ не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, говорится в заявлении экспертов организации.

В организации подчеркнули, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что препарат оказывает положительное влияние на скорость выздоровления или снижает необходимость вентиляции легких.

Рекомендации ВОЗ основаны на анализе данных четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. По результатам исследований, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения».

При этом эксперты отмечают, что ремдесивир должен фигурировать в дальнейших исследованиях, в частности, для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.

В конце октября Минздрав РФ опубликовал рекомендации по лечению COVID-19. В документе указываются шесть препаратов, которые могут быть применены в лечении коронавируса. Это фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин и интерферон-альфа.

Незадолго до этого директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил журналистам, что на данный момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжелой форме, является дексаметазон, передавал RT.