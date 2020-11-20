В Росгидромете рассказали, когда выпадет снег в Центральной России

Москва, 20 ноября. Снег выпадет в Центральной России к декабрю, в ряде районов Подмосковья его можно ждать уже на следующей неделе, сообщили в Росгидромете.

«К декабрю надо готовить санки и лыжи. Но у нас зимы по всем многолетним наблюдениями становятся теплее. В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем год. У нас была самая теплая зима для центральной России в 2019-2020 году. Но все равно нынешняя зима будет теплее климатической нормы. Снег будет, отрицательные температуры будут», — цитирует начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина РИА Новости.

На следующей неделе снег выпадет в Подмосковье и на границе региона с Владимирской и Ярославской областями, уточнил синоптик. Варакин подчеркнул, что сильных снегопадов не ожидается, но легкий снежный покров в единицы сантиметров может установиться в третьей декаде месяца.

Кроме того, жителей европейской части России на следующей неделе ждут колебания температуры, снег и гололедица. Непогода будет заметнее проявляться на западе Центрального федерального округа. Меньше неблагоприятных погодных явлений будет в столичном регионе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об обильных осадках, которые ожидаются 20–23 ноября в Москве. Специалист отметил, что в пятницу выпадет до трех сантиметров снега, а в выходные снежный покров увеличится до шести сантиметров.