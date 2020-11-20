Семенович призналась, что в 40 лет жизнь для нее только начинается

Москва, 20 ноября. Российская певица и актриса Анна Семенович разместила в своем блоге откровенное видео, под которым порассуждала о возрасте.

Пост появился в Instagram-аккаунте звезды. Семенович опубликовала небольшое видео с очередной фотосессии. В кадре она запечатлена в легком бежевом халате и объемном золотом колье. В подписи под постом она призналась, что вовсе не тревожится о своем возрасте. В марте бывшей солистке «Блестящих» исполнилось 40 лет.

«Поговорим о возрасте? Или по этому видео итак понятно, что в 40 лет жизнь только начинается! Возраст у каждого в голове, важна энергия которую вы излучаете», — заявила певица.

При этом Семенович дала совет подписчикам, как «побороть» возраст. По ее мнению для этого достаточно «излучать искристую и молодую энергию», меньше слушать «стереотипное мнение консервативных и скучных людей». Также Семенович советует верить в чудеса и любовь.

В комментариях многие поддержали исполнительницу, однако некоторые из подписчиков раскритиковали ее за слишком откровенное видео.

«Ань, реально начинаю жалеть тебя. Завязывай с такими видосами, ты становишься фриком. Разве ты сама этого не видишь?», «А руки некрасивые», «А мне всего лишь 20, я тогда вообще младенец?» — написали подписчики Семенович.

Ранее артистка сообщила, что у нее был выявлен коронавирус. По словам певицы, болезнь прошла без осложнений. Сейчас Семенович чувствует себе прекрасно и рассказала поклонникам, какой один плюс она получила от болезни. Семенович напомнила, что всю свою жизнь она жила в бешеном ритме и не могла сделать остановку для передышки.